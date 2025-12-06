Amada y odiada: esta sorprendente joya de ciencia ficción en streaming va camino a ser de culto

Prácticamente desde que se produjo su estreno, Annihilation ha generado debates de lo más interesantes. Mientras algunos la consideran una obra maestra de ciencia ficción que se atrevió a arriesgar, otros no pudieron evitar sentirse desconcertados por una narrativa confusa tan difícil de seguir. Lo más curioso es que ambas opiniones tienen razón. Basada en la novela de Jeff VanderMeer, la película está dirigida por Alex Garland, quien no es la primera vez que ofrece una experiencia que desafía las expectativas habituales del género. Lo cierto es que ya lo hizo en Ex Machina, pero en esta producción lo llevó al siguiente nivel.

Interpretada por Natalie Portman, Lena es la protagonista como una bióloga y exsoldado que se adentra en lo que denomina como el Área X, un territorio desconocido en el que las leyes que dan sentido a la naturaleza parecen dejar de existir. Lo que comienza como una misión científica pronto comienza a transformarse en un viaje introspectivo, en el que cada descubrimiento transforma la percepción de la realidad y la manera en la que los personajes se relacionan con la misma.

Natalie Portman lidera un viaje introspectivo en el que formas parte

Y es que Annihilation es una propuesta valiente por varias razones. La primera de ellas es que pretende ser un espectáculo visual impactante que entre bien por los ojos. Por otro lado, tampoco quiere olvidarse de tener una carga filosófica esencial para entender los principales enigmas que se ocultan en la capa más superficial de la trama. Por eso, cada escena está cargada de un simbolismo fundamental que se mueve entre lo bello y lo inquietante.

Dicho esto, aunque el apartado visual es una de sus mayores virtudes, Annihilation también se vuelve fuerte por esa manera de explorar los miedos humanos más universales. Un ejemplo perfecto de los temas que subraya es la constante lucha por comprender un mundo que cambia constantemente. Aun así, dado que no es una película comercial que se adapta al paladar de todo tipo de público, la recepción siempre fue polarizada.

Para algunas personas, su ritmo pausado y su narrativa fragmentada son frustrantes en ciertos momentos clave. Sin embargo, otras sugieren que son esos mismos elementos los que la elevan por encima de muchas producciones de ciencia ficción que siguen un estándar más habitual. Lo que sí te puedo decir es que Annihilation es una de esas películas que busca comprometer al espectador. Es decir, convertirlo en una parte importante que pueda desentrañar lo que el metraje muestra. La pieza faltante para dar sentido a su significado como parte de un proceso activo de interpretación.

Con el tiempo, el arriesgado filme de Alex Garland ha conseguido cierto estatus como película de culto. No es para todo el mundo, pero es una de esas películas que hay que experimentar para sacar tus propias conclusiones. En la ciencia ficción más reciente, Annihilation no es una película lineal, pero su originalidad y ambición narrativa la consolidan como un título a tener en cuenta. Puedes encontrarla en Apple TV con opciones de compra y alquiler. No me la perdería.