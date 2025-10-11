Aunque no lo creas, un crossover entre Superman y Spider-Man en el cine es mucho más probable

La situación actual que atraviesan Marvel y DC ha provocado que una película crossover entre Spider-Man y Superman sea más posible de lo que nunca se hubiera imaginado. La realidad es que es comprensible que, en lo que respecta a la unión de franquicias de superhéroes, Superman y Spider-Man sean las últimas figuras que el público espera ver juntas en pantalla, sobre todo porque pertenecen a propiedades opuestas.

Sin embargo, esto no les ha impedido interactuar en varias ocasiones en el mundo de las viñetas. Esto hace que Superman y Spider-Man tengan un legado compartido en los cómics. De hecho, todo parece indicar que una película crossover parece más viable que nunca.

El crossover definitivo entre Marvel y DC

Precisamente, la industria del cómic se ha visto sacudida recientemente por el anuncio de nuevos crossovers de DC y Marvel, con ambas editoriales relanzando algunos de los cómics clásicos que presentan a este icónico que avanza prometedoras historias de cara a 2026. Curiosamente, esta noticia coincide con los recientes comentarios de James Gunn sobre la posibilidad de un crossover cinematográfico a gran escala.

En una entrevista con Rolling Stone, James Gunn se pronunció sobre un cruce entre Spider-Man y Superman y su posible inevitabilidad. "Lo hemos hablado mil veces. Podría pasar fácilmente, pero a la vez, creo que debería ser interesante", sugería el codirector del reinicio del DCEU. "Que Spider-Man y Superman se unan no va a funcionar si no es para nada. Tendría que ser genial y no solo para sacar tajada".

En última instancia, estas declaraciones ciertamente sugieren que una película crossover de Superman y Spider-Man sería algo que el codirector ejecutivo de DC Studios estaría de acuerdo en aprobar si el proyecto tiene la calidad suficiente. Con una nueva etapa de cooperación entre ambas compañías, parece que las cosas están dispuestas para este sueño finalmente se haga realidad.

Aunque David Corenswet y Tom Holland han demostrado ser éxitos en sus respectivas franquicias, es probable que una película crossover tenga que seguir una trayectoria diferente y tomar un camino menos transitado. Posiblemente el formato ideal para un proyecto de este tiempo sería que se convirtiera en un proyecto de animación.