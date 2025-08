Aunque no lo creas, el verdadero Neo de Keanu Reeves solo aparece en la mitad de la franquicia de 'Matrix'

Keanu Reeves es la pieza más importante de Matrix. Al fin y al cabo, ese fue el papel más relevante de su carrera, que también marcó el género de ciencia ficción. No obstante, pese a aparecer en todas las películas, el verdadero Neo solo se muestra realmente en MatrixReloaded y Revolutions. El impacto de Matrix es innegable, así que la explotación de la franquicia era algo que se veía venir.

Como es lógico, el principal problema no es otro que al que se enfrentaría cualquier otra secuela: la sorpresa se había esfumado. Aun así, las secuelas de Matrix ofrecieron acción increíble y algunos momentos memorables. Eso no evita que las historias resultasen confusas y el mensaje existencialista acabó siendo una mezcla desconcertante de palabras que no tuvieron el mismo impacto que el filme original.

La evolución de la franquicia de 'Matrix'

El final de Matrix vio a Neo siendo consciente de su propio destino, prometiendo acabar con la prisión digital de la humanidad. Como es lógico, el público pensó que Neo sería completamente imparable en Reloaded y Revolutions. Esto no fue así del todo, ya que se redujeron un poco sus poderes. Neo es mucho más poderoso que en el filme original, pero sigue siendo un mortal que arrastra el peso de su destino como el nuevo Elegido.

Pero la realidad es que Neo solo se comporta como el Elegido en las secuelas de Reloaded y Revolutions, y no tanto en la original ni en Matrix Resurrections. De hecho, fue en estas secuelas donde se muestra el potencial de los poderes de Neo. Entre sus poderes de volar e increíble fuerza, lo más impactante de todo fue su capacidad de destruir centinelas en el mundo real. Al final de Revolutions, Neo puso fin a la Guerra de las Máquinas, aunque esto le costara la vida.

Keanu Reeves interpretó a Neo, el elegido que desafió la realidad en 'Matrix' Difoosion

Ahora bien, se podría argumentar que el verdadero elegido sería el Neo de siempre, que vive en Zion con Trinity. La realidad es que el personaje central mostró sentirse incómodo con las expectativas de salvar el mundo que pesan sobre sus hombros. A pesar de sus defectos, Matrix Reloaded y Revolutions logran mantener a Neo humano y cercano, incluso si se ha convertido en una metáfora de un mesías.

El Neo que se ve dentro de Matrix se presenta como una especie de superhéroe que puede derrumbar el sistema, pero se revela que todo esto es un elaborado plan orquestado por las propias máquinas. Solo después de su encuentro con el Arquitecto en Reloaded, Neo descubre sus habilidades en el mundo real, incluyendo la capacidad de programar máquinas incluso tras quedar ciego.

Esto confirma que tiene algunas habilidades en la realidad, y que el verdadero Neo es la versión de Zion. Dicho esto, el Neo del mundo real en Resurrections no puede usar sus poderes de Matrix sin conexión. Esto subraya una vez más que el verdadero Elegido solo apareció en la segunda y tercera película de Matrix.