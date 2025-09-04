El rapero El Jincho carga contra Ibai y Auronplay: "Él que hace un contenido de mier..., va a hablar de mier..."

Ha pasado ya más de un mes desde La Velada del Año V, pero todavía algunas de las personas que, de una forma u otra, ese día fueron protagonistas del evento siguen dejando declaraciones interesantes.

Más allá de la repercusión que tuvo el fallido combate entre IlloJuan y ElXokas, ahora unas palabras del rapero El Jincho se han vuelto virales por criticar tanto a Ibai como a Auronplay.

El artista, que acompañó en su entrada a Arigeli, explicó que hubo cosas que no le gustaron durante el evento, hablando también de las críticas que recibió por parte de Auronplay por la canción que preparó para ese día.

El Jincho llama a Ibai gordo acomplejado

El usuario Javi Oliveira ha recogido la entrevista que Mowlihawk le realizó al cantante y en la que este habló sobre La Velada y los creadores de contenido.

Sobre Ibai, El Jincho aseguró que la organización del evento le trató mal desde el principio por tener ciertos prejuicios sobre él. Para él, este pensamiento viene directamente desde Ibai, argumentando que el vasco hasta hizo un vídeo para pedir que la gente deje de cantar la canción que hicieron el artista y Arigeli para el evento.

“Ibai va de buenecito, pero es un chupapo..., desde la sinceridad eh. ¿A qué jugamos? Es un chupapo... de los grandes [...] Y yo soy un mierda al lado de Ibai, está bien. A él no le tenía ni que importar lo que yo dijera de él, de ese gordo acomplejado”, llegó a declarar El Jincho.

Respecto a sus palabras sobre Auronplay, tampoco fueron mucho más amables. Después de recordar el incidente que tuvo el streamer con JC Reyes, el cantante tiró de ironía para responder las críticas que recibió por su parte: “Él que hace un contenido de mierda, va a hablar de mierda”.

Para terminar, El Jincho aseguró que las críticas contra él son algo organizado por parte de algunos creadores como los dos de los que habló, asegurando que lo que sí le decepcionaría es que otros streamers como IlloJuan o ElXokas le critiquen.