La ausencia de Spider-Man en 'Thunderbolts*' en realidad tiene sentido en Marvel Studios

Uno de los aspectos más sorprendentes de Thunderbolts* es que no contó con Spider-Man ni otros héroes de Nueva York. Esto es algo que llamó especialmente la atención, sobre todo porque se representó a Sentry como una gran amenaza, no solo para la ciudad, sino para todo el mundo. Además de eso, Nueva York es una localización muy icónica en la que la presencia de diferentes héroes populares de Marvel no habría quedado injustificada.

Sin embargo, existe una explicación perfecta que da sentido a su ausencia. Por otro lado, pese a que tuvo un desempeño pobre en taquilla, Thunderbolts* se ha vuelto un éxito en streaming. Después de Vengadores: Endgame, Thunderbolts* es una de las mejores películas de la franquicia que consiguió dar forma a un grupo de inadaptados que resultaron ser personajes de lo más carismáticos.

Sentry fue la amenaza que marcó el curso de la película

La película mostró la evolución de los Thunderbolts hasta convertirse en los Nuevos Vengadores del UCM. A lo largo del filme, el equipo impidió que el lado oscuro de Sentry, el Vacío, proyectara una sombra sobre Nueva York con un resultado catastrófico. Esto se debe a que los poderes del Vacío hacen que las personas revivan los recuerdos más oscuros de su pasado.

Si bien las futuras películas de Marvel Studios podrían mostrar otra faceta de los eventos acontecidos en Thunderbolts*, es bien sabido que otros héroes no aparecieron. Teniendo en cuenta que Nueva York es la localización con más héroes activos, resultó especialmente extraño que al menos otro héroe, como Spider-Man, no apareciera para enfrentarse a este lado de la personalidad de Sentry.

No obstante, Marvel Studios ha dado una excelente explicación de por qué esto no sucedió. El guionista Eric Pearson sugirió que el tiempo sucedía de manera diferente en la película, concretamente en el Vacío. Cuando el equipo de los Thunderbolts se adentraron para rescatar a Bob Reynolds, se vio cómo la sombra negra se expandía sobre Nueva York. Esto podría haber alcanzado a otros héroes, pero no es así porque el tiempo sucede mucho más rápido de lo esperado.

Esto explicaría por qué es posible que no se viesen afectados. Más aún, la duración real del Vacío podría haber sido mucho más corta de lo que se piensa. Mientras los Thunderbolts estuvieron atrapados en sus salas de trauma intentando encontrar a Bob durante un tiempo, la acción podría haberse desarrollado tan solo en un segundo en tiempo real. Además, los personajes que estaban atrapados en el Vacío no podían contactar con los héroes del exterior. Así que sí, desde este punto de vista argumental, tiene sentido que Spider-Man no apareciera en la película.