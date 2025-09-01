Battlefield 6 no contará con Ray Tracing y este es el motivo

La saga Battlefield siempre ha buscado ofrecer combates masivos y realistas, con una mezcla de estrategia y acción que ha logrado atraer a millones de jugadores en todo el mundo a lo largo de los años. Con la llegada de Battlefield 6, se esperaban mejoras visuales de última generación, incluyendo tecnologías como Battlefield 6, que han sido tendencia en los títulos AAA más recientes. Sin embargo, los desarrolladores han tomado la decisión de prescindir de esta característica.

Esta se tomó tras analizar la importancia de mantener un rendimiento estable frente a la fidelidad gráfica. Según Christian Buhl, director técnico del estudio Ripple Effect, responsable del desarrollo, priorizar la optimización del juego era más importante que añadir efectos visuales avanzados. Esta elección busca garantizar que todos los jugadores, incluso aquellos con configuraciones no estándar, puedan disfrutar de una experiencia fluida y consistente.

Prioridad al rendimiento sobre los gráficos

Conviene explicar que Ray Tracing es una tecnología exigente que mejora la iluminación, los reflejos y las sombras, haciendo que los entornos se vean más realistas. Sin embargo, Buhl confirmó en una entrevista con ComicBook que Battlefield 6 no contará con esta función ni al lanzamiento ni en un futuro cercano. El equipo quería asegurarse de que toda la energía de desarrollo se centrara en optimizar el juego para los ajustes por defecto y ofrecer una experiencia uniforme a todos los jugadores.

Aunque el Ray Tracing es cada vez más habitual en juegos de gran presupuesto, su ausencia probablemente no afecte a los seguidores de la saga. Los amantes de Battlefield suelen valorar más el rendimiento en el multijugador en línea y los altos cuadros por segundo que los efectos visuales adicionales. Al no incluir esta característica, se espera un aumento significativo en la fluidez del juego, algo fundamental para la jugabilidad competitiva.

Battlefield 6 llegará el 10 de octubre de 2025, solo un mes antes del lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 7 el 14 de noviembre, lo que invita a pensar que su gran rivalidad se mantendrá una temporada más.