El clásico de aventura espacial más subestimado: una inesperada joya que el tiempo casi entierra

Aunque quizás no la recuerdes, Clint Eastwood dirigió y protagonizó una película de ciencia ficción que se estrenó con la entrada de los 2000. Después de todo este tiempo, puede que este sea el mejor momento para volver a verla, ya que han pasado exactamente 25 años. En ese momento, la carrera de Clint Eastwood ya era lo suficientemente extensa como para convertirse en un director aclamado que despertaba la atención de toda la industria cinematográfica.

Dicho esto, ya se notaba su talento cuando en 1992 recibió la que fue su primera nominación al Oscar. Posteriormente, Clint Eastwood recibiría cuatro más. Sin embargo, en lo que respecta a su película estrenada en el 2000, aún no estaba del todo afinado. Aun así, esta película de ciencia ficción es mejor de lo que algunos recuerdan. En el 2000, Clint Eastwood se puso al frente de Space Cowboys y, si aún no la has visto, deberías darle una oportunidad.

Clint Eastwood al frente de 'Space Cowboys'

Cuando se estrenó Space Cowboys, parecía haberse concebido como película de ciencia ficción espacial orientada especialmente a un público más mayor. Esto se debe a que estaba protagonizada por unos Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland y James Garner que ya tenían unos cuantos trabajos a sus espaldas. Todos hicieron de expilotos de pruebas enviados al espacio en una misión para reparar un viejo satélite soviético.

Con una edad promedio de 65 años, era difícil promocionar este tipo de películas de aventuras espaciales. Es por eso que la película solo recaudó 90 millones de dólares a nivel nacional con un presupuesto de 65 millones. Además, solo obtuvo una puntuación del 78% en Rotten Tomatoes. Sin embargo, Space Cowboys fue mucho mejor de lo que indican las cifras comerciales.

La película no se arriesgó demasiado y contó una historia sólida sobre un grupo de hombres enviados al espacio de la manera más sorprendente. Sin embargo, las actuaciones fueron de un enorme nivel, lo cual no sorprende. Aparte de los cuatro protagonistas indiscutibles, Marcia Gay Harden, Courtney B. Vance y James Cromwell también fueron claves en el reparto.

Lo más sorprendente es que se trata de una historia conmovedora, con el protagonista Hawk Hawkins actuando como núcleo emocional, un hombre al que solo le quedan ocho meses de vida que realiza el sacrificio máximo. A pesar de lo que parece, nunca resulta empalagosa y funciona bien en todos los niveles. Además de la sobresaliente actuación de Tommy Lee Jones, Clint Eastwood también ofrece una de sus actuaciones más subestimadas. Creo que Space Cowboys merece una oportunidad. Si te apetece verla, puedes encontrarla en Apple TV con opciones de compra y alquiler.