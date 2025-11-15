No la dejes ir, te pasará por encima: esta sorprendente joya de ciencia ficción es brutal en streaming

Dirigida por Nacho Vigalondo y estrenada en 2016, Colossal es la joya escondida en el género más original de los últimos años. Resulta un extraño experimento, ya que combina elementos de lo más insólitos como la comedia negra y el drama. Ambos se apoyan en ese peculiar escenario de ciencia ficción. Y es interesante porque es un largometraje que propone más que cualquier tradicional enfrentamiento con monstruos enormes por explorar temas de importancia social.

Interpretada por Anne Hathaway, Gloria es una mujer que enfrenta problemas de alcohol y dificultades en diferentes aspectos de su vida personal y profesional. Tras perder su empleo y verse obligada a regresar a su ciudad natal, Gloria descubre una conexión inexplicable entre ella y un colosal monstruo que aparece en Seúl, a miles de kilómetros de distancia.

Una película diferente de ciencia ficción que vas a disfrutar

Aunque pueda parecer absurda, la premisa se utiliza para explorar el peso de la responsabilidad. El reparto también incluye a Jason Sudeikis, quien interpreta a Oscar, el amigo de la infancia de Gloria. Su relación con ella se desarrolla en paralelo con el fenómeno del monstruo. En este sentido, la película juega con la tensión entre lo personal y lo extraordinario, haciendo que la aparición de la criatura funcione como metáfora de los conflictos emocionales de los personajes.

Lo más interesante es que no se centra en la espectacularidad de los efectos visuales, sino en la construcción de la narrativa y en el desarrollo de los protagonistas. También ha sido destacada por su enfoque original en el género. Esto se debe a que el monstruo no solo representa un peligro físico, sino que se convierte en un reflejo simbólico de las decisiones de los personajes en la trama de una forma más amplia.

Como una pieza extraña en el género, Colossal se presenta como una cinta que desafía el estándar convencional de la ciencia ficción. Es un ejemplo de cómo el género puede explorar tanto lo fantástico como lo humano, ofreciendo una experiencia cinematográfica muy particular. No te voy a engañar: es un filme sobre monstruos, sí, pero sobre todo, relacionado con lo que escondemos. Una propuesta diferente que puedes encontrar en la plataforma de FlixOlé.