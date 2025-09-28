Emma Watson de 'Harry Potter' habla con franqueza sobre su complicada relación con J.K. Rowling

Emma Watson es conocida por interpretar a Hermione Granger en la franquicia de Harry Potter. Ahora, la actriz se ha pronunciado sobre su compleja relación con la autora de la saga literaria, J.K. Rowling. En los últimos años, la escritora ha generado cierta polémica por sus opiniones tan controvertidas. En 2020, cuando J. K. Rowling desató el debate, Emma Watson decidió hacer una declaración al respecto.

Más tarde, J. K. Rowling continuó diciendo que "nunca perdonaría" a Emma Watson por sus opiniones. Después de esto, confirmó que Emma Watson y otros coprotagonistas de Harry Potter le "arruinan" las películas. En una reciente aparición pública, le preguntaron a Emma Watson sobre su reacción a los comentarios de J. K. Rowling.

La polémica entre Emma Watson y J. K. Rowling

Esto fue lo que dijo:

"Realmente no creo que haber tenido esa experiencia y las opiniones que tengo signifiquen que no pueda apreciar a J. K. Rowling ni a la persona con la que compartí experiencias. Creo que mi mayor deseo es que quienes no comparten mi opinión me quieran".

Además, Emma Watson añadió que lo que más le molesta es que una conversación entre ella y J. K. Rowling para aclarar el tema "nunca fue posible". Cuando se le preguntó si estaría dispuesta a hablar con la escritora en este momento, respondió con un contundente sí. Esta entrevista forma parte del resurgimiento de Emma Watson en los medios después de haber mantenido un perfil bajo en los últimos años.

Gran parte de esto se debe a que en su momento reveló los aspectos "destructivos" de la actuación que no echa de menos, ya que se encuentra en medio de un receso de casi una década. Por ahora, no hay indicios de que Emma Watson vaya a volver al mundo de la actuación. Además de la actriz, Jimmy Kimmel compartió en su regreso que apreciaba que las personas con diferentes puntos de vista defendieran el derecho a la libertad de expresión.