Una escultura de un Pokémon en cristal llega al mercado con un precio millonario

Los iconos de la cultura popular han abandonado definitivamente el terreno del mero entretenimiento para convertirse en auténticos activos de inversión. Lejos quedan los días en que figuras como Pikachu eran solo protagonistas de videojuegos y series de animación; hoy, su estatus ha escalado hasta el exclusivo circuito de las casas de subastas internacionales, donde se cotizan como piezas de arte contemporáneo. Este fenómeno redefine el coleccionismo de lujo para una nueva generación que ve en estos símbolos un valor que trasciende lo sentimental.

De hecho, la prueba de esta tendencia se materializa en una escultura de cristal del famoso personaje. No se trata de un producto cualquiera, sino del resultado de una colaboración de alto nivel entre la prestigiosa firma Baccarat y el diseñador japonés Hiroshi Fujiwara. La pieza fue creada para conmemorar el 25º aniversario de la franquicia Pokémon, un origen que le confiere un valor añadido tanto por su concepción artística como por su peso histórico.

Asimismo, su exclusividad es uno de los factores que dispara su atractivo en el mercado. Se trata de una edición extremadamente limitada, con tan solo veinticinco ejemplares fabricados para todo el mundo. La escultura que saldrá a la venta, de 30 centímetros de altura, es la undécima de la serie y se presenta en un cofre con su correspondiente certificado de autenticidad, garantizando así su singularidad y procedencia.

Una inversión que ha triplicado su valor

En este contexto, la casa de subastas Aguttes será la encargada de gestionar la venta el próximo 22 de octubre. La valoración de partida de este Pikachu de cristal es ya una declaración de intenciones, pues los expertos han fijado una horquilla de entre 50.000 y 70.000 euros para una pieza que se ha convertido en objeto de deseo para coleccionistas de todo el planeta.

Por otro lado, la trayectoria de su valor de mercado confirma el enorme interés que ha despertado. El precio original de venta de esta joya se fijó en 25.000 euros, una cifra que ha quedado pulverizada en muy poco tiempo. No en vano, otras de las veinticuatro unidades idénticas han llegado a venderse en subastas anteriores por hasta 70.000 euros, triplicando su coste inicial y demostrando que la fiebre por Pokémon cotiza, y mucho, en el sector del lujo.