Esta icónica serie de ciencia ficción recibe su primera nominación al Emmy en 60 años: una joya en streaming

Doctor Who es una de las series de ciencia ficción con más trayectoria en la televisión. Sin embargo, lo más sorprendente es que la serie británica de ciencia ficción acaba de obtener su primera nominación a los Premios Emmy en todo este tiempo. Tras la salida de Ncuti Gatwa y la renovación aún no confirmada de la serie, el futuro de Doctor Who nunca ha sido tan incierto. Es por eso que esta nominación al Emmy no podría haber llegado en mejor momento.

Si bien es cierto que Doctor Who podría no estar compitiendo por las categorías más importantes, la serie ha obtenido una nominación que por fin le hace justicia. Asimismo, compite con series populares como Bridgerton, Étoile, Severance y Will Trent. El premio en cuestión que podría conseguir es el de Mejor Coreografía para Programas de Guion. Uno de los episodios mostró un gran número musical original que se extiende en varias escenas y que contó con decenas de bailarines.

La influencia de 'Doctor Who'

Además, esto supone un gran recordatorio de lo que Doctor Who tiene que ofrecer: las mejores aventuras con un toque de humor. Aunque es evidente que esta nominación es bien recibida, es poco probable que afecte a posibles acuerdos de renovación entre BBC y Disney. Aun así, demuestra que Doctor Who se ha consolidado como una de las series de ciencia ficción más influyentes.

Antes de la llegada de las plataformas de streaming, Doctor Who alternaba entre diferentes cadenas norteamericanas, sin llegar a explotar al máximo su potencial. Si bien esta es la primera que se nomina a la serie en los Premios Emmy, conviene aclarar que no es la primera vez que Doctor Who opta a un premio. La serie ya estuvo presente en los Premios Saturn, los Premios Hugo o incluso los Premios BAFTA.

Puede que sea algo preocupante que no se haya oído hablar nada sobre el futuro de Doctor Who, sobre todo por el final que se vio en esta última temporada. El posible papel de Billie Piper como protagonista necesita una explicación. Por eso, terminar la serie con un final tan abrupto podría tener consecuencias que justificasen la continuación de Doctor Who. Es probable que BBC y Disney lleguen a un acuerdo para una nueva temporada, pero todo está en el aire.

La serie Doctor Who está disponible en Disney+.