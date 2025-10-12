Esta intrigante serie de invasión extraterrestre engancha sin remedio: no podrás parar de verla

Estrenada en 2011 y producida por Steven Spielberg, Falling Skies es una serie que se ambienta en un mundo postapocalíptico tras una devastadora invasión extraterrestre. Si por algo destaca especialmente, es porque la producción es capaz de combinar acción y drama de una forma que resulta difícil de abandonar. Sobre la historia te puedo decir que se centra en la resistencia de un grupo de supervivientes que lucha por recuperar la Tierra, pero también por conservar su humanidad en medio del caos.

El protagonista es Tom Mason, un antiguo profesor de historia que, al perder a su mujer y ver a uno de sus hijos secuestrado por los invasores, se convierte en un inesperado líder de la resistencia. De una forma curiosa, la serie no quiere centrarse únicamente en la espectacularidad, sino que ofrece una reflexión sobre la estrategia y la supervivencia en los momentos más desesperados.

'Falling Skies' y la herencia del cine de Steven Spielberg

A partir de su figura, una comunidad improvisada intenta reorganizarse para formar alianzas y enfrentarse a un enemigo que es mucho más avanzado tecnológica y militarmente. En este sentido, lo más destacado no son solo sus batallas contra los alienígenas, sino la forma en que se exponen las relaciones humanas bajo la presión de una amenaza que es total.

La desconfianza, la pérdida y la esperanza son elementos que están presentes constantemente en cada episodio, además de que cada personaje se enfrenta a dilemas morales que van más allá de la lucha física. Por esa razón, Falling Skies intenta desentrañar hasta qué punto la humanidad puede mantenerse firme cuando todo lo que conocía ha desaparecido.

Aunque el eje central es la invasión, la serie nunca se reduce a una simple guerra entre especies. Lo cierto es que el guion tiene cierta profundidad que es poco habitual en las producciones de ciencia ficción más importantes. Ese tono también recuerda por momentos a clásicos del cine de supervivencia, pero con un componente emotivo que la vuelve más cercana.

A lo largo de sus cinco temporadas, Falling Skies mantiene un equilibrio entre la tensión constante y la evolución de los protagonistas. Con un ritmo ágil y un enfoque humano, logra que el espectador se identifique con la lucha, el miedo y la esperanza de sus personajes. Una opción que es perfecta si te apetece ver algo que busque algo más que deslumbrar por unos impresionantes efectos especiales. La mala noticia es que actualmente no está disponible en streaming, pero siempre puedes programar un aviso en JustWatch.