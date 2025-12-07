Esta joya escondida de ciencia ficción lo tenía todo para iniciar una franquicia, pero se hundió antes de despegar

Sin duda alguna, los viajes en el tiempo son posiblemente uno de los subgéneros más populares de la ciencia ficción. ¿A quién no le gustaría vivir eventos del pasado o ver las consecuencias de cambiar algo de nuestra historia? Un sinfín de producciones son las que se han aprovechado de este concepto, buscando la manera de visitar diferentes momentos históricos que han impulsado una variedad de series y películas de ciencia ficción.

Aunque no es de las más conocidas, una de las series más interesantes que explotan esta idea es Journeyman. Sin embargo, nunca tuvo la oportunidad de llamar la atención del público tras su cancelación tras una sola temporada. Es realmente una oportunidad desaprovechada, ya que esta serie de ciencia ficción puso sobre la mesa una idea verdaderamente única con respecto a cómo se podían plantear los viajes en el tiempo.

El potencial perdido de una serie con una premisa original

Journeyman tiene como protagonista al periodista Dan Vasser, quien parece tener la vida perfecta que la mayoría aspiraría a tener. La realidad es que se trata de un escritor muy respetado, acompañado siempre de su mujer Katie y su hijo Zack, que lo adoran. También se ve que mantiene una relación sólida con su hermano Jack. Todo se complica cuando Dan se encuentra repentinamente viajando aleatoriamente a través del tiempo.

Los saltos en cuestión están relacionados con la idea de salvar a alguien que influye positivamente en el curso de la historia. Si bien esto suena como el escenario perfecto para dar pie a un drama de ciencia ficción, Journeyman intenta ir un paso más allá al explorar cómo los viajes en el tiempo pueden afectar negativamente a alguien. En este caso, al que viaja en el tiempo.

Por esa razón, la serie se distingue por centrarse en los elementos trágicos de la vida de un viajero en el tiempo. A diferencia de otros viajeros en el tiempo, Dan no puede controlar a qué hora aterriza ni cuánto tiempo permanece en el pasado. La principal consecuencia es que esto causa estragos en su vida, ya que Katie inicialmente cree que le está engañando, mientras que Jack piensa que Dan ha vuelto a caer en sus hábitos de juego. Incluso cuando Dan les presenta pruebas empíricas de su viaje en el tiempo, siguen tardando en creerle.

La NBC hizo un enorme esfuerzo para mostrar Journeyman al mundo. Aun así, después de todo el empeño invertido, no fue suficiente para evitar el desplome de la audiencia. Por ese motivo, la producción finalmente fue cancelada después de una temporada que demostró tener potencial. En este sentido, Kevin Falls, el creador de la serie, finalmente reveló en una entrevista cómo podría haber continuado esta historia, incluyendo una conexión entre todas las personas a las que Dan salvó en sus viajes. Se trata de una visión de los viajes en el tiempo que tenía cierta proyección, pero no tuvo la oportunidad de despegar.