GOG regala un nuevo juego por tiempo limitado a todos sus jugadores

Los juegos gratuitos representan una de las promociones más atractivas para los jugadores de PC, y plataformas como Steam, Epic Games Store y GOG se destacan por ofrecer títulos sin costo de forma habitual. Durante este mes de noviembre, Epic Games Store ha protagonizado su promoción especial, permitiendo añadir hasta tres juegos de manera permanente a la biblioteca de los usuarios interesados. Asimismo, GOG mantiene disponible de forma permanente Teenagent, un clásico de aventuras point-and-click que puede reclamarse gratis y conservarse indefinidamente.

Teenagent (1994, Metropolis Software) es una aventura gráfica humorística en la que controlas a Mark Hopper, un adolescente común reclutado por la agencia secreta RGB para resolver el misterio del oro robado de un banco europeo. Incluye puzles desafiantes, exploración y un tono satírico, con soporte para resoluciones modernas vía DOSBox y compatibilidad con Windows 10/11. Para reclamarlo, accede a la página oficial en GOG, inicia sesión (o crea una cuenta gratuita) y haz clic en "Obtener gratis". Una vez añadido a tu biblioteca, el juego será tuyo de forma permanente, sin fecha límite ni requisitos adicionales.

Teenagent, nuevo juego gratis disponible en GOG

En pleno y hermoso día de verano, un adolescente es capturado por dos hombres con gafas oscuras y largos abrigos. ¡Este va a ser un día de lo más interesante! Han pasado seis meses desde que la supersecreta agencia de inteligencia RGB comenzó a investigar el misterio del oro desaparecido del principal banco europeo, sin obtener ningún resultado. Están tan desesperados que incluso acudieron a una adivina en busca de consejo, y ella les dijo que te convirtieran en agente. En Teenagent, tú eres Mark Hopper, un adolescente completamente normal que, de repente, se convierte en agente de RGB y en la salvación de la agencia. Tus recompensas serán chicas, porque a todas les encanta un agente secreto… ¿verdad?

Por lo tanto, no pierdas la oportunidad de conseguir Teenagent de forma gratuita a través de GOG y añadirlo de manera permanente a tu colección de juegos en la plataforma.