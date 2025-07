Ibai responde a las críticas por no incluir el salario en su última nueva oferta de trabajo y revela el sueldo

A pesar de la dimensión que ha alcanzado Ibai como creador de contenido, siendo nominado a premios constantemente, lo cierto es que no estamos acostumbrados a que el vasco esté envuelto en polémicas.

Sin embargo, en las últimas horas el creador de contenido ha recibido muchas críticas por una oferta de trabajo que ha compartido tanto en sus redes sociales como en una plataforma para buscar empleo.

Ibai está buscando editores y creativos para su canal de YouTube, hasta ahí todo normal. Sin embargo, el hecho de que no haya incluido el salario en la oferta de empleo hizo que muchos señalasen que el sueldo debía de ser muy bajo, utilizando esto para atacar al creador, que ya se ha pronunciado.

Ibai desvela el sueldo anual que ofrece en su última oferta de trabajo

El propio streamer ha respondido a una de las críticas que había sido más educada para intentar terminar con esta polémica y poder buscar de verdad a un empleado, como el pretendía.

Ibai explicó que no quiso incluir el salario en el anuncio para evitar que esta información se utilizase de mala manera en internet, pero no tuvo problemas en confirmar cuánto ofrece: “El salario oscila entre los 60.000 - 70.000 euros anuales”.

Una vez compartió esta información, ningún usuario se ha atrevido a volver a poner en entredicho la cantidad que ofrece el vasco a aquellos que trabajen con él. De hecho, el propio Ibai ha señalado que ha aprendido la lección y que la próxima vez incluirá directamente el salario viendo que, en vez de generar menos conversación como esperaba, ha conseguido l efecto contrario.

Para todo aquel que le interese, la oferta sigue estando disponible, aunque la competencia por las dos vacantes será dura, porque cuenta ya con más de 1.000 personas inscritas.