El único equipo de Marvel Studios que pudo detener a Thanos en 'Vengadores: Infinity War': nunca se le volvió a ver

Sin duda alguna, Thanos se coronó como el vencedor definitivo en Vengadores: Infinity War. El Titán Loco es conocido principalmente por haber dedicado su vida a conquistar planetas. De hecho, no hubo nada que ningún héroe pudiera hacer para evitar que se apoderara de las Gemas del Infinito. Sin embargo, un equipo de superhéroes, que tiene pocas probabilidades de regresar en el UCM, podría haberle impedido la victoria.

Todo esto tenía como objetivo conseguir el equilibrio universal de la galaxia. La idea era evitar una escasez excesiva de recursos. Cuando Thanos al fin consiguió reunir las Gemas del Infinito, logró su deseo con tan solo un chasquido de dedos. Los héroes de Marvel Studios se unieron para intentar detener su plan, pero Thanos demostró ser demasiado poderoso. Eso lo que lo llevó a triunfar en Vengadores: Infinity War.

El Titán Loco triunfó en 'Vengadores: Infinity War'

Sin embargo, no tenía por qué ser así. Los Eternos posiblemente eran los únicos con oportunidades reales de vencer al villano púrpura. Este poderoso equipo que se encontraba en la Tierra al momento del ataque, podría haber plantado cara al Titán Loco. Como seres dotados de poderes de los Celestiales, tenían una oportunidad real de derrotar a Thanos.

Sin embargo, los Eternos no estuvieron presentes en esta lucha que definió el curso del universo. Eso no evita que su fuerza por sí sola podría haber sido clave para cambiar el curso de la batalla contra Thanos. Si bien los Eternos tenían el poder para contener su ataque, conviene recordar que tenían estrictamente prohibido interferir en los asuntos de la humanidad.

Marvel Studios sugirió que a los Eternos se les prohibió involucrarse en el conflicto con Thanos. Eso explica su ausencia en la batalla más importante de la Saga del Infinito. Aunque los Eternos pudieron haber sido útiles, también es cierto que su existencia se reveló como una mentira en el UCM. Pese a que creían que su misión era proteger a la Tierra de los Desviantes, en realidad formaban parte de un plan superior para destruir el planeta.

Algunos miembros de los Eternos aceptaron este nuevo propósito, pero la mayoría se horrorizó al saber que los estaban utilizando de esta manera. Tras descubrir su verdadera identidad, el equipo se dividió. Asimismo, la razón por la que es improbable que estos personajes regresen es la mala recepción que tuvo la película que el equipo protagonizó.