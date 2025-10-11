Ni Marvel ni DC: esta joya oscura es el bombazo más perturbador en streaming

En los últimos años, varias producciones vinculadas a superhéroes se han vuelto extremadamente populares. The Boys o Gen V son el ejemplo perfecto del límite que puede tener el género en lo que respecta a la brutalidad de la propuesta. Sin embargo, lo que es más raro de ver es el concepto de un superhéroe que se convierte en un villano de terror absoluto. Si no la conocías, esto se mostró a la perfección en la película de Brightburn.

Dirigida por David Yarovesky y producida por James Gunn, Brightburn redefine la clásica historia de origen del superhéroe más conocido en una película de terror. La historia sigue a Brandon Breyer, un niño adoptado por una pareja en Kansas, que descubre que posee fuerza, velocidad y capacidad de vuelo similares a las de Superman. A diferencia del clásico héroe, Brandon desarrolla un comportamiento cada vez más violento, convirtiéndose en un thriller psicológico con tintes de horror.

Un thriller psicológico con enfoque en el terror

La película es capaz de jugar con ingenio con las expectativas de lo que se supone que debe ser una película de superhéroes y de terror. Lo más interesante es cómo plantea el límite al que puede llevarse lo que podría parecer un símbolo de la esperanza. Y es que es precisamente el mundo circundante el que puede determinar el resultado.

Por lo tanto, Brightburn se presenta como una interesante visión de lo que pudo haber sido Superman si hubiese tenido un trasfondo mucho más oscuro. En el cine de superhéroes más canónico, pocas propuestas suelen explorar lo que ocurre cuando los poderes no se usan para un buen propósito. Aunque no pretende reinventar el género, Brightburn es una propuesta que se siente fresca y que combina elementos de superhéroes con terror.

Su principal valor radica en cuestionar la figura del héroe tradicional, mostrando que los poderes no siempre son sinónimo de justicia. Esta opción representa una experiencia diferente en la saturada oferta de películas vinculadas a los cómics de superhéroes. Si te interesa ver una visión provocadora que reinventa el mito del Hombre de Acero, puedes encontrar Brightburn en Movistar Plus+.