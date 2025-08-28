Marvel reescribe el origen de los poderes de Hulk y su historia cambia para siempre

Hasta ahora, los seguidores de Marvel siempre han entendido que los poderes de Hulk eran consecuencia directa de un experimento fallido con radiación gamma. Bruce Banner, expuesto a una explosión durante la prueba de una bomba, se transformó en uno de los héroes más salvajes del universo de los cómics.

Sin embargo, el número más reciente de la serie Hulkha cambiado por completo esta explicación clásica, revelando que la energía gamma no es simplemente un fenómeno científico, sino un poder mucho más antiguo y oscuro. El giro narrativo conecta al personaje con los cimientos mismos del multiverso, relacionando su origen con entidades cósmicas que existían mucho antes de que Bruce Banner apareciera en escena.

El origen real de la energía gamma y lo que significa para Hulk

Hulk frente a la Madre de los Horrores Marvel Comics

En Hulk #28 se explica que la energía gamma surgió cuando la demoníaca entidad conocida como la Madre de los Horroreshirió al ser supremo de Marvel: One Above All, el dios creador del universo. De esa herida brotó una llama verde que acabaría convirtiéndose en la fuente de poder que, siglos más tarde, transformaría a Bruce Banner en Hulk.

Este cambio resuelve uno de los misterios más discutidos, ya que en The Immortal Hulk se había presentado a One Below All como la encarnación oscura y destructiva del mismo dios. La nueva serie revela que, en realidad, esa faceta maligna no existía hasta que One Above All conoció a la Madre de los Horrores y desató una furia cósmica sin precedentes. El resultado fue la creación de la energía gamma, una mezcla de poder divino corrompido por fuerzas demoníacas.

Esto significa que la existencia de Hulk está ligada a una herida del mismísimo dios del multiverso, lo que sitúa a Banner y a su alter ego en el centro de una lucha cósmica que podría amenazar toda la creación. Con esta revelación, Marvel redefine al Gigante Esmeralda, no como un héroe marcado por el azar, sino como el resultado de una colisión entre lo divino y lo infernal.