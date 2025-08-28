Marvel revela un nuevo arma aún más poderosa que el Guantalete del Infinito

Desde su primera aparición, el Guantelete del Infinito ha sido considerado el arma más temible del universo Marvel. Capaz de alterar la realidad con un simple chasquido, se convirtió en el epicentro de sagas cósmicas y en el objeto de deseo de villanos como Thanos. Sin embargo, el último número de Avengers acaba de cambiar las reglas del juego al presentar una creación que deja a esa reliquia en segundo plano.

La nueva historia sitúa al grupo de héroes frente a Reed Richards, el genio de los Cuatro Fantásticos, obligándolo a enfrentarse a un error de su propio pasado que podría borrar toda la existencia. Esta revelación conecta con los sucesos de Secret Wars y reabre un capítulo del multiverso que parecía cerrado hace ya una década.

El arma definitiva creada por Reed Richards

Reed Richards frente al Grial Difoosion

En Avengers #29 se confirma que Reed Richards es el responsable de dar forma a un artefacto conocido como el Grial. Se trata de un “botón de autodestrucción” para el multiverso, concebido tras la reconstitución de la realidad al final de Secret Wars. Aunque Richards lo ideó como un símbolo de superación, su existencia misma representa un riesgo incontrolable.

Tal como explica Black Panther en el cómic, el Grial nunca estuvo destinado a ser alcanzado, sino a servir como horizonte inalcanzable. El problema es que, en manos equivocadas, este objeto no solo agotaría el propósito del universo, sino que activaría una especie de reinicio total aniquilando toda la existencia conocida para reemplazarla con otra nueva.

El propio Richards lo reconoce como un error nacido de su obsesión por explorar lo desconocido y dejar siempre un nuevo desafío. Ahora, ese capricho personal amenaza con convertirse en el arma más peligrosa del canon de Marvel, superando incluso el poder absoluto del Guantelete del Infinito.