Para mí, la mejor obra maestra de ciencia ficción: esta joya en streaming revolucionó el género para siempre

La verdad es que pocas películas de ciencia ficción pueden permitirse el lujo de decir que cambiaron la forma en que el cine relata historias, pero la entrega original de Alien sí que supuso un cambio de paradigma. Desde su estreno en 1979, Ridley Scott llevó al público a un viaje que mezcla ciencia ficción y terror como nunca antes se había visto, creando una experiencia que sigue siendo intensa.

El filme propone un viaje escalofriante en el que la tripulación de la nave comercial Nostromo responde a una señal de auxilio en un planeta remoto y acaba encontrándose con algo que ninguno esperaba. A partir de ahí, la tensión crece sin descanso. Lo que hace a Alien diferente no es solo la criatura en sí, sino cómo juega con la sensación de peligro constante. Cada pasillo oscuro, cada sonido inesperado y cada sombra son elementos que contribuyen a que el miedo sea más psicológico que visual.

La influencia duradera de 'Alien'

Alien es un tipo de cine que se respira y, por qué no decirlo, que se siente. Un factor clave que hace que la película funcione es el legendario personaje de Ellen Ripley, interpretada por Sigourney Weaver. No es la típica protagonista que corre sin sentido, sino que sus decisiones marcan el compás de la historia y su presencia se siente importante. Ese equilibrio entre vulnerabilidad y fortaleza la convirtió en un icono del cine y en un modelo de personaje que dejó huella en la ficción.

Aunque han pasado más de cuarenta años desde su estreno, Alien sigue teniendo un impacto total. La atmósfera cerrada del Nostromo, la amenaza invisible del xenomorfo y la idea de lo desconocido hacen que la película funcione igual de bien que en 1979. Alien es una obra maestra que demuestra que un buen guion y una dirección impecable pueden ser más importantes que el mejor de los efectos especiales.

Sin duda alguna, Alien es un referente del género que todavía inspira el miedo más intenso. Una cinta que demuestra que el verdadero poder de la ciencia ficción no está solo en lo que vemos, sino en cómo nos hace sentir mientras lo vemos. El filme está disponible en Movistar Plus+ y Disney+.