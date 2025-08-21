Metroid Prime 4: Beyond recibe calificación ESRB y se prepara para su lanzamiento oficial

Han pasado más de seis años desde que Nintendo sorprendió a los jugadores con el anuncio de Metroid Prime 4, un proyecto que desde entonces ha generado ilusión y también cierta incertidumbre por sus múltiples retrasos. Con cada nueva aparición, el título desarrollado por Retro Studios ha ido alimentando la expectación de los seguidores de la saga, que esperan con ganas volver a ponerse en la piel de la cazarrecompensas.

En los últimos meses, la compañía japonesa ha mostrado fragmentos de jugabilidad y avances de la historia, dejando claro que la propuesta buscará expandir las bases de la serie. Ahora, una actualización reciente vuelve a poner al título en el centro de la conversación y refuerza la idea de que su lanzamiento está cada vez más próximo.

Metroid Prime 4: Beyond obtiene clasificación ESRB

La novedad es que Metroid Prime 4: Beyond ha recibido su clasificación oficial por parte de la ESRB, la organización encargada de regular las edades recomendadas de los videojuegos en Estados Unidos. Hasta ahora el título aparecía bajo la etiqueta de “Rating Pending”, pero desde esta semana la ficha de la Nintendo eShop ya muestra la categoría definitiva: T (Teen).

Aunque este movimiento no implica una fecha exacta de lanzamiento, sí suele ser un paso clave que indica que un juego entra en su recta final de desarrollo. Además, esta decisión se suma a la calificación que ya había otorgado Corea del Sur en julio, reforzando la idea de que Nintendo está preparando terreno para un anuncio inminente.

En el último tráiler publicado, se confirmaba que Samus Aran será transportada al planeta Viewros, donde descubrirá poderes psíquicos que le permitirán controlar la trayectoria de sus disparos y manipular mecanismos. Este nuevo enfoque promete añadir frescura a la fórmula clásica de exploración y acción que caracteriza a la saga.

Con una narrativa centrada en el misterio de estas habilidades y un estreno aún fijado para 2025 en Nintendo Switch, Metroid Prime 4: Beyond parece estar más cerca que nunca de convertirse en realidad.