Mucho antes de ‘The Last of Us’, esta película ya fue la historia más humana del fin del mundo

Durante los últimos años, el género postapocalíptico ha vivido un resurgir gracias a producciones como The Last of Us, que combinaron la devastación del mundo con una profunda exploración de la respuesta humana a una situación tan extrema. Sin embargo, mucho antes de que esta historia llegara a las pantallas, una película ya había retratado con una fuerza desoladora lo que significa aferrarse a la esperanza cuando todo parece perdido.

Su tono es sobrio, su ritmo pausado, y su mirada sobre la supervivencia va más allá de la violencia, convirtiendo esta producción en una experiencia emocional que trasciende el género. No se trata de zombis ni de catástrofes espectaculares, sino de la lucha por mantener la humanidad en medio del vacío.

La Carretera: una travesía entre la devastación y la ternura

Dirigida por John Hillcoat y basada en la aclamada novela de Cormac McCarthy, La Carretera sigue a un padre y su hijo que recorren un mundo arrasado por un cataclismo no explicado. Su viaje es una odisea silenciosa entre ruinas, hambre y desesperación, donde lo único que los mantiene con vida es el vínculo que los une.

Viggo Mortensen ofrece una interpretación del padre sobrecogedora, llena de matices y vulnerabilidad. Frente a él, el joven Kodi Smit-McPhee aporta la inocencia y la luz que aún sobrevive en medio de la oscuridad representada con la inocencia que caracteriza a los niños. Juntos componen uno de los retratos más conmovedores sobre la paternidad en el cine moderno.

Con una fotografía gris y opresiva, una banda sonora melancólica y una narrativa contenida, La Carretera logra transmitir un mensaje tan simple como devastador: incluso cuando el mundo se acaba, el amor puede seguir siendo la última chispa de humanidad.

Disponible en Prime Video y Apple TV con la suscripción, esta película es una obra imprescindible para quienes buscan una historia profunda, emocional y humana dentro del cine de ciencia ficción y del drama postapocalíptico.