La nueva serie de 'It' promete corregir el error de la adaptación más polémica de Stephen King

Aunque es cierto que It: Welcome to Derry se comportará principalmente como una precuela de It, la próxima serie de HBO también podría tener una conexión con una de las adaptaciones cinematográficas más controvertidas de Stephen King: Dreamcatcher. La serie en cuestión apunta a profundizar en la historia del pueblo que le da nombre, explorando el reinado de terror de Pennywise en las décadas previas a su derrota definitiva.

Ambientada en los años 60, el tráiler de It: Welcome to Derry sugiere que la producción se centrará en otro grupo de niños que tiene un encuentro con la monstruosa entidad maligna. Sin embargo, eso no es todo lo que incluirá la historia de la serie. El tráiler también describe las dificultades de la familia Hanlon mientras se instalan en Derry, e insinúa extraños sucesos sobrenaturales que van más allá de Pennywise.

La precuela que expande el terror de Pennywise

Lo que hace que It: Welcome to Derry parezca la serie de terror más aterradora de este año es su enorme alcance. Además de presentar a los niños que serán claves en el transcurso de la serie, el tráiler de It: Welcome to Derry también revela presencia militar en el pequeño pueblo de Derry. El tráiler no se detiene demasiado en su presencia, pero sugiere que Derry tiene una base militar o que se ha creado exclusivamente para investigar los extraños sucesos que ocurren en la ciudad.

Sin embargo, los seguidores más perspicaces de la obra de Stephen King notarán que existe otro vínculo entre Derry y la figura del ejército en los libros del maestro del terror. Escrita en 2001, Dreamcatcher es una novela conocida por su ambición. Es interesante porque el autor se ha desentendido desde entonces, ya que la escribió mientras se recuperaba de un grave accidente de coche.

Como resultado, Stephen King señaló que gran parte de la novela se escribió bajo la influencia de potentes analgésicos recetados, lo que pudo haber influido en su enrevesada trama. La novela relata la historia de un grupo de amigos de la infancia que se reúnen anualmente para una cacería remota en los bosques a las afueras de Derry. El asunto se complica cuando parecen encontrarse con una invasión extraterrestre.

En este sentido, la polémica película de terror y ciencia ficción Dreamcatcher nunca explicó adecuadamente los misterios extraterrestres de Derry, sin ofrecer una respuesta a por qué eligieron Derry como punto de llegada ni cuáles fueron los motivos. Por suerte, It: Welcome to Derry pudo corregir este error, redimiendo así la adaptación de Stephen King que casi nadie recuerda.