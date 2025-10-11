Es una de las películas más merecedoras del Óscar en los últimos 20 años, y ahora disponible en streaming

El cine de ciencia ficción y romántico ha explorado en muchas ocasiones cómo la tecnología puede influir en nuestras vidas y emociones. Sin embargo, pocas películas logran equilibrar la innovación narrativa con la profundidad emocional de manera precisa y delicada. La reflexión sobre la soledad, la conexión humana y la búsqueda de sentido en un mundo cada vez más digital se convierte en el eje central de esta propuesta, que sigue emocionando años después de su estreno.

Entre las historias más memorables de la última década, hay una película que ha logrado destacar tanto por su guion como por su sensibilidad, y que continúa llegando a nuevas audiencias que buscan historias emotivas con un trasfondo futurista y reflexivo.

Her, el amor en tiempos digitales

Dirigida por Spike Jonze, Her sigue a Theodore, interpretado por Joaquin Phoenix, un hombre que atraviesa un proceso de divorcio y aislamiento emocional en un futuro cercano. Su vida da un giro inesperado cuando desarrolla una relación con un sistema operativo avanzado, diseñado para adaptarse y aprender de su usuario. La película profundiza en cómo la tecnología puede convertirse en un espejo de nuestras emociones y necesidades, explorando temas como la intimidad, la soledad y la evolución de las relaciones humanas.

Her ganó un Óscar al Mejor Guion Original, reconocimiento que subraya la fuerza de su historia y la calidad de su narrativa. Además, la película destaca por su fotografía delicada, su banda sonora envolvente de Arcade Fire y la sensibilidad de sus interpretaciones, especialmente de Phoenix.

Disponible en Prime Vídeo, Her es una de esas películas que combina ciencia ficción y emoción de manera impecable, ofreciendo una experiencia cinematográfica única que invita a la reflexión sobre el amor, la tecnología y la condición humana.