Pese a sus inexactitudes, esta experta en mitología recomienda este clásido imperdible de fantasía

Aunque tiene ciertos errores que no pasan desapercibidas, este clásico del género de fantasía titulado Furia de titanes recibió elogios de Daisy Dunn, experta en mitología griega. Protagonizada por Harry Hamlin como Perseo, este filme muestra cómo lucha contra Medusa y el Kraken para salvar a la princesa Andrómeda. Laurence Olivier, Maggie Smith, Ursula Andress también aparecen como Zeus, Tetis y Afrodita, respectivamente.

Puede que el componente más memorable de la película sea el trabajo de efectos especiales de Ray Harryhausen. Lo que la experta en mitología comenta en el vídeo es que Medusa tiene cuerpo de serpiente o que el personaje Calibos es una invención. También existen algunas inexactitudes con respecto al Kraken, el gran monstruo de la cinta.

Un clásico de los 80 en la fantasía

Sin embargo, también afirma que nada de eso afectó al disfrute general de la película, ya que aseguró que es una película que volvería a ver. Después de todo, no se sintió incómoda con los diversos cambios que la película hizo a la mitología griega. Estas fueron sus palabras:

"Esta es una película inspirada en mitos, y los mitos cambiaban constantemente. Eran narrados constantemente por diferentes poetas y escritores. Así que creo que realmente tomaron las ideas y las desarrollaron".

Además, ella no es la única a la que esta película le parece entretenida. Furia de titanes tiene una puntuación del 63% en Rotten Tomatoes y un 71% de satisfacción del público. Esto supera con creces el remake que protagonizó Sam Worthington, con un 27% de la crítica y un 40% del público.

Como señala Daisy Dunn, al tratarse de una película basada en mitos, y no en fuentes históricas, estas inexactitudes son licencias creativas que son aceptables si favorecen el curso narrativo del filme. Las mayores críticas son de la invención de Calibos y al cambio de nombre de Cetus a Kraken se deben más a que no se comprende con exactitud lo que aportaron a la película.