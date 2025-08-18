Pokémon se prepara para uno de los grandes cambios de su historia en 2026

Pokémon se prepara para una recta final de 2025 marcada por el lanzamiento de Leyendas Pokémon Z-A en el catálogo de Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 el 16 de octubre. No obstante, la franquicia también prepara un 2026 cargado de grandes emociones, ya que será cuando se produzca la llegada de la décima generación y de Pokémon Champions, que se aventura como una nueva opción para los combates profesionales.

Pokémon Champions apunta a ser el nuevo formato competitivo

La serie principal de Pokémon, hasta ahora firmemente arraigada en combates por turnos, podría experimentar. Según el cierre del Campeonato Mundial de Pokémon celebrado en California, este año marcará el inicio de. Aunque no se detalla cómo se materializaría este cambio, dicho anuncio coincide con el lanzamiento de Pokémon Champions, un spin-off estratégico de corte más accesible y centrado en el multijugador, que se lanzará en 2026 y trae consigo funciones como Mega Evolución y Terastalización.

Además, este nuevo título rompe barreras de formato al permitir transferencias desde Pokémon Home, combates en solitario o en parejas (single y double battles), y personalización de Pokémon mediante puntos Puntos de Victoria —adquiribles en el juego y no comprables con dinero real— para ajustar EVs, movimientos y habilidades, facilitando la preparación competitiva incluso para jugadores ocasionales. Este contexto sugiere que el cambio histórico podría estar vinculado a la transición de ciertos elementos competitivos hacia Champions, liberando quizá a la serie principal para explorar nuevas dinámicas de combate, mientras que el formato tradicional se mantendría en el spin-off especializado.

Por lo tanto, 2026 podría representar un punto de inflexión en la franquicia Pokémon: la experiencia competitiva clásica podría evolucionar hacia un formato nuevo y moderno, mientras que los juegos principales podrían aventurarse más allá del combate por turnos, marcando el inicio de una era diferente en sus mecánicas centrales. Por el momento, habrá que ver en qué se traducen todos estos cambios que puede modificar para siempre el terreno competitivo de Pokémon.