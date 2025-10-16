Pokémon sufre una gran filtración que revela sus planes hasta 2030

Una nueva filtración masiva ha sacudido a la comunidad de Pokémon tras la divulgación de documentos internos que detallan los planes de la franquicia para los próximos años, incluyendo información sobre la esperada décima generación. El material, atribuido al grupo que ya ofreció información en el famoso Teraleak, provendría de un ciberataque reciente a Game Freak y revelaría un amplio abanico de datos relacionados con futuros desarrollos de la saga principal.

Entre los contenidos filtrados figuran nombres en clave de proyectos, descripciones técnicas de motores de juego, experimentos con nuevas mecánicas y referencias a prototipos que aún no han sido anunciados oficialmente. Varios archivos apuntan a que la compañía está preparando una nueva línea de títulos principales para los próximos años, con ideas que evolucionarían conceptos introducidos en Escarlata y Púrpura, así como en Leyendas Pokémon: Arceus. También se mencionan herramientas internas de desarrollo y bocetos que indicarían una intención de elevar la escala y el detalle visual de los futuros juegos, posiblemente adaptados al hardware de la próxima consola de Nintendo.

Una nueva brecha de seguridad sacude el mundo Pokémon

La filtración habría sido realizada por el mismo colectivo que ya protagonizó un incidente similar en 2023, cuando se difundieron documentos internos con información sobre proyectos aún en preproducción. En esta ocasión, el volumen de material filtrado es considerablemente mayor, lo que ha despertado preocupación dentro de la industria por la magnitud del acceso obtenido y las posibles consecuencias legales.

El momento del suceso resulta especialmente delicado para Game Freak y The Pokémon Company, dado que coincide con la campaña de promoción de Leyendas Pokémon ZA, título que marcará el cierre de la actual generación. La aparición de detalles sobre la siguiente etapa de la saga podría alterar los planes de comunicación y marketing de la empresa.

Aunque muchos de los datos aún no han podido verificarse, la filtración ha incendiado el debate entre los aficionados sobre la dirección que tomará Pokémon en la próxima década. Si el contenido resulta auténtico, no solo confirmaría el desarrollo de una décima generación, sino también una transformación profunda en la manera en que Game Freak concibe y produce sus futuros títulos.