Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion: estos son los finalistas a mejor actor o actriz de doblaje

Cada vez se acerca más el momento de celebrar una de las citas más importantes del sector del videojuego: el próximo 30 de octubre será el momento de reconocer el trabajo de multitud de títulos, personalidades y productos que han llegado a la industria durante el último año a través de los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion gracias a nuestros patrocinadores Lenovo, Elgato y Corsair. En este sentido, habrá categorías tan destacadas como el mejor juego del año o la mejor adaptación a serie o película. Y, además, también queremos premiar a los actores y actrices de doblaje que han destacado durante los últimos doce meses.

Con todo ello, a través de los múltiples lanzamientos que se han realizado durante este año se ha podido apreciar un trabajo fantástico por parte de los profesionales del doblaje. En un sector en el que no todos los productos apuestan por esta posibilidad, es importante recalcar el trabajo de los grandes títulos que invierten su presupuesto en contar con un doblaje a la altura de sus aspiraciones. Estos son los cinco finalistas a mejor actor o actriz de doblaje de 2025.

Finalistas a mejor actor o actriz de doblaje de 2025 en los Premios La Razón Videojuegos by Difoosion

La mayoría de usuarios que disfrutan de los videojuegos agradecen la enorme labor que realizan los actores y actrices de doblaje para acercar la experiencia a nuestro idioma y realizar una interpretación que refleje del mejor modo posible las emociones de los personajes a los que interpretan. En los Premios La Razón Videojuegos by Difoosion no queríamos dejar pasar la ocasión de reconocer este trabajo, especialmente el realizado por Vera Bosch y Carlos di Blasi como Tomorrow y Sam respectivamente en Death Stranding 2, María Blanco como Naoe en Assassin's Creed Shadows, Alicia Valadés como Pauline en Donkey Kong Bananza y Claudia Caneda como Atsu en Ghost of Yotei, nuestros cinco finalistas.

Vera Bosch - Tomorrow en Death Stranding 2: On the Beach

Vera Bosch es una de las grandes profesionales del doblaje en España, reconocida por ser la voz habitual de la actriz Zendaya. No obstante, también cuenta con una gran trayectoria en el sector del videojuego, habiendo trabajado en títulos de calibre como Hogwarts Legacy, Assassin's Creed: Valhalla, Horizon: Forbidden West o Resident Evil 2, entre otros muchos. Durante este año, su gran desempeño en el sector ha sido el papel de Tomorrow en Death Stranding 2: On the Beach, uno de los candidatos a hacerse con el juego del año. Su interpretación como uno de los personajes clave del título es colosal, motivo por el que es una de las grandes contendientes a hacerse con el premio.

Carlos di Blasi - Sam en Death Stranding 2: On the Beach

Carlos bi Blasi es otro de los grandes profesionales del doblaje en nuestro país, encargado de poner voz a Norman Reedus en The Walking Dead y todas sus apariciones en otras obras. Por ello, la voz de Sam Porter, interpretado por el actor, no podía ser otra persona. La interpretación de di Blasi en Death Stranding fue magnífica, un trabajo que repite en su secuela donde Sam cuenta con aún más protagonismo y tiempo en pantalla, por lo que es uno de los grandes protagonistas de este premio.

María Blanco - Naoe en Assassin's Creed Shadows

María Blanco es otra de las actrices de doblaje habituales en el sector del videojuego. Su gran trabajo hasta la fecha es ser la voz de Ellie en The Last of Us, algo que ha trascendido a lo largo de los años. Sin embargo, su trayectoria en la industria está cargada de grandes nombres y la saga Assassin's Creed aparece en varias ocasiones. En la última entrega lanzada hasta la fecha, Assassin's Creed Shadows, interpreta a la protagonista femenina, Naoe, mediante un trabajo espléndido y que aporta una enorme personalidasd al personaje, por lo que no podía faltar en esta categoría.

Alicia Valadés - Pauline en Donkey Kong Bananza

Alicia Valadés lleva más de diez años trabajando en doblajes de videojuegos y durante este año ha contado con un protagonismo destacado al ser la voz de uno de los personajes más entrañables en los lanzamientos de Nintendo. Donkey Kong Bananza es uno de esos juegos que llegan para romper todo tipo de barreras y la aparición de Pauline contó con un enorme recibimiento por parte del público, así como su doblaje, demostrando que los juegos de Nintendo cada vez están más preparados para ofrecer esa gran calidad que se espera de las superproducciones. Una de las voces más reconocibles del año 2025.

Claudia Caneda - Atsu en Ghost of Yotei

Por último, Claudia Caneda se ha estrenado durante este año con un papel protagonista en los videojuegos y el resultado es inmejorable. La joven actriz de doblaje ha sido la encargada de poner voz a Atus, la protagonista de Ghost of Yotei, una de las producciones más destacadas de PlayStation. Su gran desempeño y la personalidad que sabe aportar a la protagonista en una historia de venganza la hacen merecedora de ser una de las cinco finalistas en esta categoría.

¿Cuándo y dónde se celebrarán los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion?

