Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion: estos son los finalistas a mejor debut del año

Cada vez está más cerca el momento en el que se celebrarán los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion donde gracias a los patrocinadores Lenovo, Elgato y Corsair podremos elegir a los mejores videojuegos, productos y personalidades que han triunfado en este 2025 a lo largo de 18 categorías diferentes. Con ello, ya se han desvelado finalistas tan importantes como los de mejor juego del año o mejor consola de 2025, pero también hay que dejar espacio a los títulos que han sido auténticas sorpresas.

Los debuts son realmente importantes en el sector del videojuego, por eso cada año nacen nuevas licencias que consiguen impresionar a los aficionados, quien sabe si para quedarse en un solo título o para convertirse en una franquicia posteriormente. Con la celebración de los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion queríamos contar con una categoría dedicada al mejor debut del año y estos son los finalistas.

Finalistas a mejor debut del año en los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion

En un mercado en el que se lanzan miles de títulos al año, resulta difícil encontrar tan solo cinco nombres que hayan conseguido impactar en el sector. No obstante, durante 2025 ha habido nacimientos de videojuegos de lo más interesantes para internarse en la industria. Entre ellos, Split Fiction, PEAK, Sword of the Sea, The Alters y Clair Obscur: Expedition 33 han sido los elegidos como finalistas en esta categoría.

Split Fiction

Desarrollador: Hazelight Studios

Distribuidor: Electronic Arts

Josef Fares se ha convertido en una de las grandes personalidades del sector del videojuego y su último trabajo, Split Fiction, ha conseguido impresionar a pesar de que tenía la mochila encima de ser el siguiente título al ganador del Juego del año por parte de la compañía. No obstante, su espectacularidad, la gestión de los puzles y ese ambiente tan divertido con el que cuentan las propuestas lo convierten en uno de los mejores debuts del curso, sin ningún género de dudas.

PEAK

Desarrollador: Team Peak

Distribuidor: Landfall

Todos los años hay una sensación que consigue impactar de manera sorprendente y PEAK ha sido el encargado de hacerlo durante 2025. Su propuesta basada en elementos de escalada y supervivencia lo convirtieron en uno de los fenómenos que millones de jugadores de Steam se lanzaron a probar, convirtiéndolo en uno de esos títulos de los que cualquier aficionado a los videojuegos ha escuchado hablar.

Sword of the Sea

Desarrollador: Giant Squid Studios

Distribuidor: Giant Squid Studios

Sword of the Sea es uno de esos juegos que entran por los ojos y te hacen quedarte por su fina jugabilidad. El estudio Giant Squid ha conseguido mantenerse fiel a su esencia con un videojuego que no solo es bonito, sino que divierte y supone un desafío en muchos sentidos. Acompañando a un espectro, los jugadores tienen que surfear por el mundo para recuperar el agua perdida y dar vida allá por donde pase. Uno de los debuts más importantes del año.

The Alters

Desarrollador: 11bit Studios

Distribuidor: Tesura Games

The Alters ha sido uno de los juegos más destacados de 2025. Desde su propuesta básica, el juego destaca al presentarte a Jan Dolski, el único superviviente de una expedición fallida en un planeta hostil, que puede crear versiones alternativas de sí mismo —los “alters”— a partir de decisiones clave de su pasado. Cada uno de esos alters tiene personalidad, prioridades y habilidades propias, lo que aporta profundidad emocional y mecánica al título. Por lo tanto, no podía faltar en esta terna.

Clair Obscur: Expedition 33

Desarrollador: Sandfall Interactive

Distribuidor: Kepler Interactive /Cosmocover

El estudio francés Sandfall Interactive ha generado uno de los videojuegos más impresionantes que ha dejado el catálogo de 2025. Clair Obscur: Expedition 33 es una reinvención de los RPG clásicos con una historia embriagadora y sorprendente que ha estado en boca de toda la industria desde su lanzamiento. Teniendo en cuenta que es el primer gran trabajo de la compañía, su estilo visual es impresionante, por lo que es uno de los debuts más destacados de 2025.

¿Cuándo y dónde se celebrarán los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion?

Si formas parte de la industria y no quieres perderte esta gran cita relacionada con el mundo de los videojuegos, nos encantaría que nos acompañes de manera presencial en la primera gala de los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion, por lo que a continuación puedes encontrar todos los detalles de la cita.