Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion: estos son los finalistas a mejor juego de continuidad
El ganador de esta y otra decena de categorías será revelado el día 30 de este mes de octubre
Se acerca la recta final de año y es momento de celebrar todo lo que ha supuesto 2025 para la industria del videojuego. Tras meses de innumerables lanzamientos que han acompañado a los usuarios de todas las plataformas, llega el momento de reconocer a aquellos que han ofrecido experiencias memorables y compartidas. En la gala de los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion 2025, que se celebrará el próximo 30 de octubre, rendiremos homenaje a los títulos, creadores y productos más destacados del año, con el apoyo de nuestros patrocinadores Lenovo, Elgato y Corsair.
A través de 18 categorías distintas, se premiará a los videojuegos que mejor han definido este 2025. Entre ellas, una de las más esperadas es la de mejor juego de continuidad, una categoría que celebra la capacidad de multitud de videojuegos para seguir ofreciendo contenido a pesar de que su lanzamiento se produjera hace años. Este año ha estado repleto de propuestas que han llevado el juego online a nuevos niveles, y estos son los cinco finalistas que competirán por el galardón.
Finalistas a mejor juego de continuidad en los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion
Esta lista recoge propuestas muy distintas entre sí: desde experiencias masivas y persistentes hasta juegos centrados en partidas rápidas y competitivas. Todos ellos han demostrado un impacto notable en la comunidad gracias a su accesibilidad, profundidad y actualizaciones constantes.
Pokémon TCG Pocket
- Desarrollador: The Pokémon Company
- Distribuidor: The Pokémon Company
Destiny 2
- Desarrollador: Bungie
- Distribuidor: Bungie
No Man’s Sky
- Desarrollador: Hello Games
- Distribuidor: Hello Games
Helldivers II
- Desarrollador: Arrowhead Game Studios
- Distribuidor: Sony Interactive Entertainment
The Elder Scrolls Online
- Desarrollador: ZeniMax Online Studios
- Distribuidor: Bethesda Softworks
¿Cuándo y dónde se celebrarán los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion?
Si formas parte de la industria y no quieres perderte esta gran cita relacionada con el mundo de los videojuegos, nos encantaría que nos acompañes de manera presencial en la primera gala de los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion, por lo que a continuación puedes encontrar todos los detalles de la cita.
- Dónde: Auditorio de La Razón, en la calle Juan Ignacio de Tena, 17, 28027 Madrid.
- Cuándo: jueves, 30 de octubre de 2025, a las 18:00 horas.
