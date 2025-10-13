Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion: estos son los finalistas a mejor juego de continuidad

Se acerca la recta final de año y es momento de celebrar todo lo que ha supuesto 2025 para la industria del videojuego. Tras meses de innumerables lanzamientos que han acompañado a los usuarios de todas las plataformas, llega el momento de reconocer a aquellos que han ofrecido experiencias memorables y compartidas. En la gala de los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion 2025, que se celebrará el próximo 30 de octubre, rendiremos homenaje a los títulos, creadores y productos más destacados del año, con el apoyo de nuestros patrocinadores Lenovo, Elgato y Corsair.

A través de 18 categorías distintas, se premiará a los videojuegos que mejor han definido este 2025. Entre ellas, una de las más esperadas es la de mejor juego de continuidad, una categoría que celebra la capacidad de multitud de videojuegos para seguir ofreciendo contenido a pesar de que su lanzamiento se produjera hace años. Este año ha estado repleto de propuestas que han llevado el juego online a nuevos niveles, y estos son los cinco finalistas que competirán por el galardón.

Finalistas a mejor juego de continuidad en los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion

Esta lista recoge propuestas muy distintas entre sí: desde experiencias masivas y persistentes hasta juegos centrados en partidas rápidas y competitivas. Todos ellos han demostrado un impacto notable en la comunidad gracias a su accesibilidad, profundidad y actualizaciones constantes. Pokémon TCG Pocket

Desarrollador: The Pokémon Company

Distribuidor: The Pokémon Company

Pokémon TCG Pocket

Destiny 2

Desarrollador: Bungie

Distribuidor: Bungie

No Man’s Sky

Desarrollador: Hello Games

Distribuidor: Hello Games

No Man’s Sky

Helldivers II

Desarrollador: Arrowhead Game Studios

Distribuidor: Sony Interactive Entertainment

Helldivers II

The Elder Scrolls Online

Desarrollador: ZeniMax Online Studios

Distribuidor: Bethesda Softworks

The Elder Scrolls Online

¿Cuándo y dónde se celebrarán los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion?

El universo Pokémon sigue expandiéndose y lo ha hecho en 2025 con, una. Esta nueva entrega apuesta por la inmediatez y la conexión entre jugadores, con unque ha hecho del título un fenómeno global.Pocos títulos pueden presumir de. Bungie ha seguido actualizando su obra maestra delmultijugador con. Su equilibrio entre acción, historia y trabajo en equipo sigue siendo su mayor fortaleza, consolidándolo comoLo que comenzó como una promesa ambiciosa se ha convertido, con el paso de los años, enha alcanzado en 2025 un nivel de contenido y comunidad impresionante, gracias a sus. Su vertiente multijugador lo convierte en una experiencia cooperativa única.Uno de los grandes fenómenos de 2025.. La coordinación, el caos y el humor caracterizan cada misión, donde los jugadores deben colaborar para completar objetivos en entornos hostiles.Elde Bethesda sigue demostrando que su mundo no deja de crecer., ofreciendo a los jugadores la oportunidad de vivir aventuras épicas junto a miles de usuarios. Además,

Si formas parte de la industria y no quieres perderte esta gran cita relacionada con el mundo de los videojuegos, nos encantaría que nos acompañes de manera presencial en la primera gala de los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion, por lo que a continuación puedes encontrar todos los detalles de la cita.