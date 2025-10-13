Acceso

Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion: estos son los finalistas a mejor juego de continuidad

El ganador de esta y otra decena de categorías será revelado el día 30 de este mes de octubre

Víctor García
Se acerca la recta final de año y es momento de celebrar todo lo que ha supuesto 2025 para la industria del videojuego. Tras meses de innumerables lanzamientos que han acompañado a los usuarios de todas las plataformas, llega el momento de reconocer a aquellos que han ofrecido experiencias memorables y compartidas. En la gala de los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion 2025, que se celebrará el próximo 30 de octubre, rendiremos homenaje a los títulos, creadores y productos más destacados del año, con el apoyo de nuestros patrocinadores Lenovo, Elgato y Corsair.

A través de 18 categorías distintas, se premiará a los videojuegos que mejor han definido este 2025. Entre ellas, una de las más esperadas es la de mejor juego de continuidad, una categoría que celebra la capacidad de multitud de videojuegos para seguir ofreciendo contenido a pesar de que su lanzamiento se produjera hace años. Este año ha estado repleto de propuestas que han llevado el juego online a nuevos niveles, y estos son los cinco finalistas que competirán por el galardón.

Finalistas a mejor juego de continuidad en los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion

Esta lista recoge propuestas muy distintas entre sí: desde experiencias masivas y persistentes hasta juegos centrados en partidas rápidas y competitivas. Todos ellos han demostrado un impacto notable en la comunidad gracias a su accesibilidad, profundidad y actualizaciones constantes.

Pokémon TCG Pocket

  • Desarrollador: The Pokémon Company
  • Distribuidor: The Pokémon Company
El universo Pokémon sigue expandiéndose y lo ha hecho en 2025 con Pokémon TCG Pocket, una reinvención del clásico juego de cartas coleccionables adaptado a dispositivos móviles. Esta nueva entrega apuesta por la inmediatez y la conexión entre jugadores, con un sistema que permite partidas rápidas, coleccionismo digital y una comunidad vibrante que ha hecho del título un fenómeno global.

Destiny 2

  • Desarrollador: Bungie
  • Distribuidor: Bungie
Pocos títulos pueden presumir de mantenerse tan relevantes con el paso de los años como Destiny 2. Bungie ha seguido actualizando su obra maestra del shooter multijugador con nuevas expansiones, modos cooperativos y raids que mantienen a millones de guardianes conectados día tras día. Su equilibrio entre acción, historia y trabajo en equipo sigue siendo su mayor fortaleza, consolidándolo como uno de los pilares del género multijugador moderno.

No Man’s Sky


  • Desarrollador: Hello Games
  • Distribuidor: Hello Games
Lo que comenzó como una promesa ambiciosa se ha convertido, con el paso de los años, en uno de los mayores ejemplos de superación dentro del sector. No Man’s Sky ha alcanzado en 2025 un nivel de contenido y comunidad impresionante, gracias a sus continuas actualizaciones gratuitas que no dejan de ampliar el universo jugable. Su vertiente multijugador lo convierte en una experiencia cooperativa única.

Helldivers II


  • Desarrollador: Arrowhead Game Studios
  • Distribuidor: Sony Interactive Entertainment
Uno de los grandes fenómenos de 2025. Helldivers IIha sabido conquistar tanto a los jugadores de consola como de PC gracias a su explosiva fórmula de acción cooperativa en tercera persona. La coordinación, el caos y el humor caracterizan cada misión, donde los jugadores deben colaborar para completar objetivos en entornos hostiles.

The Elder Scrolls Online


  • Desarrollador: ZeniMax Online Studios
  • Distribuidor: Bethesda Softworks
El
veterano MMO de Bethesda sigue demostrando que su mundo no deja de crecer. The Elder Scrolls Onlinecontinúa recibiendo expansiones que amplían la historia y los territorios de Tamriel, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de vivir aventuras épicas junto a miles de usuarios. Además, su comunidad es una de las más activas y longevas del panorama online.

¿Cuándo y dónde se celebrarán los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion?

Si formas parte de la industria y no quieres perderte esta gran cita relacionada con el mundo de los videojuegos, nos encantaría que nos acompañes de manera presencial en la primera gala de los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion, por lo que a continuación puedes encontrar todos los detalles de la cita.

  • Dónde: Auditorio de La Razón, en la calle Juan Ignacio de Tena, 17, 28027 Madrid.
  • Cuándo: jueves, 30 de octubre de 2025, a las 18:00 horas.

