Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion: estos son los finalistas a mejor periférico gaming

Por si te lo habías perdido, tienes que saber que el próximo día 30 de octubre tienes una gran cita para saber cuáles son los mejores videojuegos y productos de este año 2025 en la gala de Premios La Razón Videojuegos by Difoosion, gracias a nuestros patrocinadores Lenovo, Elgato y Corsair seleccionaremos las diferentes entregas y periféricos gaming más importantes de este periodo a través de 18 categorías diferentes. En esta ocasión vengo a hablarte de los finalistas a mejor periférico, así que no te pierdas estos productos.

Lógicamente, durante estos días hemos hablado mucho de los videojuegos que han salido al mercado y en ocasiones, los cascos, teclados o cualquier otro dispositivo del estilo suelen pasar un poco más desapercibidos. Lógicamente nosotros no queremos dejar escapar la oportunidad de traerte los mejores, así que hemos decidido ofrecerte la lista de los finalistas para que te hagas una idea de la increíble calidad que también hay en este apartado.

Estos son los finalistas a Mejor periférico gaming del año

Como podrás ver a continuación, tendrás varias opciones completamente diferentes, así que, si estabas en proceso de buscar algo de esto para mejorar tu comodidad o tu rendimiento en los diferentes juegos del mercado, ya te adelantamos que estos son los mejores que se han lanzado en 2025.

Corsair K70 Pro TKL

El Corsair K70 Pro TKL te permite reaccionar con mayor rapidez y adelantar a todos los oponentes. Cuenta con interruptores MGX Hyperdrive ajustables, Rapid Trigger y un sonido y sensación de escritura inmejorables. Además, cuenta con una vida útil extendida de 150 millones de pulsaciones, la cual garantiza la integridad a largo plazo.

Razer Pro Click V2 Vertical Edition

Este ratón es el compañero perfecto para utilizar en cualquier ámbito, no importa que sea en el trabajo o en el mundo del gaming. Afortunadamente, podrás cambiar entre varios modos de forma rápida y sencilla que te permitirán modificar la sensibilidad y velocidad del puntero, por lo que es ideal para hacer grandes combinaciones y cambiar con un solo click entre trabajo y entretenimiento.

Razer Huntsman V3 Pro Mini

Experimenta una capacidad de respuesta imbatible a un nivel nunca visto con el Razer Huntsman V3 Pro Mini, un teclado reducido al 60 % equipado con los últimos switches ópticos analógicos. Superequipado con el modo de activación rápida y Razer Snap Tap, ejecuta entradas más sensibles a velocidades inigualables.

Newskill Pyros Pro

El Newskill Pyros Pro es el teclado definitivo para los gamers que buscan una herramienta potente y compacta sin sacrificar rendimiento ni estilo. Con su formato 75%, triple conectividad y personalización avanzada, este teclado está diseñado para ofrecerte una experiencia de juego y trabajo fluida y sin interrupciones.

Elgato Facecam 4K

Disfruta de la Facecam de Elgato más potente hasta la fecha, capaz de capturar video Ultra HD a 60 fotogramas por segundo. Con controles similares a los de una cámara DSLR y una gama de efectos cinematográficos, incluso admite filtros de lente: una novedad en webcams. Es ideal para el mundo del streaming o para tener la máxima calidad de vídeo en cualquier situación.

¿Cuándo y dónde se celebrarán los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion?

Si curiosidad por saber cuál de estos increíbles productos se llevará el premio a Mejor periférico gaming del año en la gala de los Premios La Razón Videojuegos by Difoosion, recuerda que se celebrará una gala presencial con todos los miembros del sector que quieran acompañarnos. Desde luego, es algo que no puedes perderte si eres un amante de este apasionante hobby. A continuación, te dejamos todos los detalles: