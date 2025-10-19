Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion: últimas horas para votar tu juego favorito del año

En tan solo unos días viviremos uno de los momentos más especiales del año con la celebración de los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion. El próximo 30 de octubre celebraremos con toda la industria cuáles han sido los mejores juegos, productos gaming y personalidades del sector a través de 18 categorías en una gala patrocinada por Lenovo, Elgato y Corsair. Y entre todas esas posibilidades, queremos que los lectores también tengan voz, por lo que hay una categoría destinada en exclusiva para vosotros.

No obstante, empieza a agotarse el tiempo para poder votar al mejor juego de 2025 para el público, ya que el formulario cerrará hoy mismo, 19 de octubre, a las 23:59h (horario peninsular español). Desde ese momento, las votaciones se darán por cerradas y quedará definido el ganador, el cual se dará a conocer en la gala presencial que celebraremos el próximo 30 de octubre. Si todavía no has emitido tu voto, será mejor que lo hagas cuanto antes para no quedarte fuera. A continuación te explicamos qué es lo que debes hacer.

Vota a tu juego favorito de 2025 en los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion

Dado que vuestra opinión es fundamental, os invitamos a votar por el videojuego que más os ha impactado en los últimos doce meses. Con un calendario de lanzamientos tan amplio que a menudo complica la elección entre tantos títulos destacados, hemos simplificado el proceso para vosotros. A continuación, presentamos una selección de diez candidatos entre los que podéis emitir vuestro voto mediante el formulario situado justo debajo de estas líneas. Los juegos propuestos incluyen títulos como Hollow Knight: Silksong, Hades II, Donkey Kong: Bananza, Death Stranding 2: On the Beach, Monster Hunter Wilds, Clair Obscur: Expedition 33, Ghost of Yotei, Mario Kart World, Silent Hill f y Kingdom Come: Deliverance II. Recordad que el plazo para votar finaliza esta misma noche del 19 de octubre a las 23:59 horas.

¿Cuándo y dónde se celebrarán los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion?

Si tienes curiosidad por saber cuál de estos títulos se llevará el premio a juego del público en la gala de los Premios La Razón Videojuegos by Difoosion, recuerda que se celebrará una gala presencial con todos los miembros del sector que quieran acompañarnos. Desde luego, es algo que no puedes perderte si eres un amante de este apasionante hobby. A continuación, te dejamos todos los detalles: