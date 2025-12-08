Prepárate para 'Vengadores: Doomsday': esta es la imprescindible serie de Marvel Studios que debes ver

Vengadores: Doomsday será la producción que finalmente reúna a los héroes principales de la Saga del Multiverso. En este sentido, existe una serie específica de Marvel que desempeñaría un papel crucial en lo que está por llegar en el UCM. A principios de 2025, Marvel Studios confirmó que los héroes aparecerán en Vengadores: Doomsday, con algunas inclusiones y ausencias sorprendentes.

Sin embargo, Marvel Studios ha confirmado que esto era solo una parte del elenco de la próxima película que actuará a modo de crossover, pero, a pesar de todo, ha generado varias teorías sobre cómo se relacionarán estos personajes y de qué manera se abordará la historia. Cabe destacar que la introducción de al menos cuatro equipos distintos parece tener un peso significativo.

'Vengadores: Doomsday' es el gran crossover de la Saga del Multiverso

Además de los Vengadores, también se sumarán los Nuevos Vengadores, los 4 Fantásticos y los X-Men. Esto hace que valga la pena ver cada uno de los proyectos que involucran a estos héroes antes del enfrentamiento multiversal que presentará a la versión de Doctor Doom de Robert Downey Jr. en la franquicia. Sin embargo, otros personajes que no encajan en una categoría específica siguen siendo relevantes, sino incluso más.

Y es que Loki podría ser clave en el desarrollo de los acontecimientos, sobre todo porque las principales teorías de Vengadores: Doomsday lo sitúan como un personaje central. La cuestión es que, para los espectadores que solo han visto las películas de UCM, la última vez que se vio al Loki original fue en Vengadores: Infinity War, cuando dio su vida en un esfuerzo por salvar al universo del poder de Thanos.

En este desgarrador momento, Loki intenta atentar contra la vida de Thanos, solo para ser estrangulado hasta la muerte de forma espantosa. En Vengadores: Endgame, el público tuvo la oportunidad de ver el regreso de Tom Hiddleston cuando los Vengadores regresaron a la Batalla de Nueva York, donde Loki consigue escapar en un nueva línea temporal. Este momento clave es el que marca el inicio definitivo de la serie de Loki en el UCM.

Al final de dos temporadas, el personaje pasó de ser un villano con mucho poder a convertirse en el salvador del multiverso, sacrificando su propia vida y libertad para asumir el peso de todas las realidades y mantener el tiempo fluyendo. De esta manera, Loki es el principal responsable que desencadena la cadena de eventos que suceden en la Saga del Multiverso, aunque muchas de las otras películas parezcan algo inconexas y desconectadas.

En consecuencia, la posición de Loki es crucial para mantener unido el multiverso, por lo que es el personaje más importante en el terreno de juego que plantearía Vengadores: Doosmday. Es por eso que parece muy probable que Doctor Doom busque enfrentarse a Loki, quien deberá recurrir a sus aliados para mantener intacta la integridad del universo. Para comprender su importancia en Vengadores: Doomsday, solo existe una serie de Marvel Studios de Disney+ que se destaca como imprescindible: Loki.