La serie espacial más completa y ambiciosa de la última década: intrigas, ciencia realista y una historia que no deja respirar

La ciencia ficción muy a menudo ha ido de la mano de mundos complejos relacionados con el espacio y con tramas adultas. Sin embargo, hasta hace no mucho las mayores joyas de este género, esas que tienen un nivel de ambición extra, parecían reservadas al cine. Por eso es de agradecer que exista también una serie dentro de esta temática que haya logrado equilibrar esa espectacularidad con rigor científico y profundidad dramática en la pantalla pequeña.

En esta historia el universo se construye pieza a pieza, con la misma paciencia con la que siembra disputas políticas, tensiones entre facciones y conflictos humanos que no dejan de crecer. Lo que la hace especial es su manera de mezclar lo épico con lo íntimo, dando lugar a lealtades rotas y dilemas morales.

The Expanse, una odisea espacial tan realista como absorbente

Basada en las novelas de James S. A. Corey, The Expanse sigue a un grupo de personajes muy distintos entre sí, un detective desencantado, una tripulación que huye de algo más grande de lo que imagina, diplomáticos atrapados en guerras que nadie quiere admitir, mientras se adentran en una conspiración que podría cambiar el destino de todo el sistema solar.

Lo que empieza como un misterio aparentemente aislado se transforma en un conflicto colosal que involucra a la Tierra, Marte y los habitantes del Cinturón de Asteroides, cada uno luchando por su supervivencia y su lugar en el futuro de la humanidad.

La serie brilla por la solidez de su mundo, mezclando naves que funcionan con reglas realistas y culturas enteras desarrolladas a lo largo de generaciones. Es uno de los universos televisivos más coherentes de la última década, y eso se nota en cada detalle, desde la ingeniería hasta los idiomas que hablan los personajes.

Pero nada de eso funcionaría sin sus protagonistas, que evolucionan a lo largo de las temporadas de forma honesta y cruda. No son héroes perfectos, sino personas atropeyadas por acontecimientos que los superan, obligados a tomar decisiones que desgastan y dividen. Esa mezcla de grandiosidad y vulnerabilidad es la que convierte a esta serie en algo más que aventuras espaciales.

Disponible en Prime Video, The Expanse es una obra que crece a cada temporada y que demuestra por qué muchos la consideran la serie espacial más completa de la última década.