Hasta 24 horas de autonomía y baja latencia: estos auriculares CORSAIR tienen un descuentazo y un precio muy tentador

Si a la hora de comprar unos auriculares prefieres que sean inalámbricos y, además juegas en varias plataformas, los CORSAIR HS55 WIRELESS CORE te encantarán por todo lo que ofrecen. Pero antes, hablemos del precio. Estos auriculares tienen un PVPR 119,99 euros, pero actualmente están disponibles por 89,99 euros en la web de CORSAIR. No obstante, si aprovechas la oferta de Amazon serán tuyos por 69,99 euros. No hace falta decir que es un chollo que no puedes dejar escapar.

Ahora que están tan baratos, es difícil encontrar otros auriculares que estén a la altura. Ahora bien, recuerda que es una oferta que finaliza el 25 de mayo o hasta agotar existencias, por lo que te recomendamos que los compres lo antes posible. Por cierto, volviendo al tema de la compatibilidad, decir que funcionan en PC, PS4, PS5 y Nintendo Switch.

Ahorra 50 euros comprando los CORSAIR HS55 WIRELESS CORE en Amazon

Al contrario que otros auriculares gaming, estos son multiplataforma CORSAIR

En más de una ocasión hemos dicho que la ergonomía es algo muy importante a la hora de elegir unos auriculares, sobre todo si cuando juegas lo haces durante muchas horas seguidas. Pues bien, los HS55 WIRELESS CORE sobresalen en este aspecto. Con un diseño cómodo y ligero (266 gramos), apenas notarás que los llevas puestos. Esto se complementa con unas almohadillas espuma viscoelástica y una diadema ajustable.

Dejando de lado todo lo relacionado con la ergonomía, estos auriculares también están equipados con transductores de neodimio de 50 milímetros que han sido ajustados a medida para ofrecer un rendimiento excelente. Además, son compatibles con Tempest 3D de PS5, una tecnología de audio que mejora la inmersión cuando juegas. Y, pasando al micrófono, cabe mencionar que es omnidireccional y abatible.

En cuanto a conectividad, cuentan con una conexión inalámbrica de baja latencia de 2,4 GHz. No obstante, también se pueden conectar por Bluetooth, lo que te permite emparejarlos fácilmente con otros dispositivos. Así pues, en este sentido son unos auriculares muy versátiles.

Si llevas tiempo buscando unos auriculares gaming inalámbricos de calidad que sean asequibles, ahora tienes la oportunidad de comprar los CORSAIR HS55 WIRELESS CORE por 69,99 euros. Aprovecha esta oferta de la promo Tech Week de Amazon, no te decepcionarán.

