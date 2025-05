Ahora que está disponible por menos de 35 euros, este micrófono Razer con audio de calidad profesional no tiene competencia

Uno de los micrófonos USB para PC más baratos de Razer está a precio de derribo por tiempo limitado, y no es otro que el Razer Seiren Mini. Dicho micrófono, que es perfecto para adentrarse en el mundo del streaming, tiene reseñas mayormente positivas en Amazon (más de 1.400 valoraciones) y una puntuación de 4,6 estrellas sobre 5. No hace falta decir que opción muy interesante, sobre todo ahora que cuenta con un descuento del 43 %. ¡Vaya chollo!

El micrófono Razer Seiren Mini tiene un precio recomendado de 59,99 euros, pero lo puedes encontrar por 33,99 euros en Amazon y PcComponentes (color blanco). Aunque no es el mínimo histórico, no suele estar tan barato, de ahí que sea una oportunidad que no puedes dejar pasar si buscas un micrófono pequeño y compacto que sea compatible con PC y Mac.

Hazte con el micrófono Razer Seiren Mini por tan solo 33,99 euros

Si bien Razer ha diseñado este micrófono pensando en los streamers, también se puede usar para videollamadas y para hablar con tus amigos mientras juegas online. En este sentido es muy versátil. Cabe mencionar que, aunque es muy pequeño y compacto, en su interior lleva una cápsula de condensador de 14 milímetros que ofrece una frecuencia de respuesta plana, lo que quiere decir que capta tu voz con mayor precisión para que te escuchen de forma clara y nítida. De hecho, ha sido calibrado para que se centre en tu voz con el fin de reducir mejor el ruido ambiental.

Junto al micrófono viene una base inclinable que destaca por ser resistente. Esta base se puede desacoplar fácilmente por si prefieres montarlo en un brazo articulado o bien en un pie de micrófono. Sobre esto último, es muy importante que use una rosca estándar de 5/8". Por cierto, el soporte del Razer Seiren Mini amortigua cualquier vibración al integrar un soporte contra impactos.

A en cuanto a su instalación, al ser plug and play solo tienes que conectarlo a un puerto USB y estará listo para ser usado. Por lo tanto, no hay que instalar ningún software para que funcione. Lo que no tiene son controles físicos para ajustar el volumen. Esto se hace desde el programa que uses para hacer streaming o desde los ajustes de sonido de Windows/macOS.

En definitiva, ahora que está disponible por 33,99 euros, podríamos decir que el Razer Seiren Mini no tiene rival. Así que, si estabas buscando un micrófono USB de calidad a precio reducido, te recomendamos que no lo dudes más y te hagas con él antes de que se agote o finalice la oferta.

