Este móvil con pantalla AMOLED 6,67 pulgadas está en oferta e incluye cargador de 80 vatios y unos auriculares inalámbricos

A la hora de comprar un móvil hay vida mucho más allá de Samsung, Xiaomi, Redmi, OPPO y Nothing, por ejemplo, vivo tiene varios móviles que destacan por su excelente relación calidad-precio. No obstante, hoy todo el protagonismo es para el vivo V40 SE. Si compras este smartphone en Amazon no solo será tuyo por menos del precio recomendado, sino que también te llevarás de regalo un cargador de 80 vatios y los auriculares vivo TWS 3e.

El vivo V40 SE 5G es un móvil Android que tiene un precio recomendado de 329 euros, pero lo puedes encontrar por 279 euros en Amazon. Por lo tanto, estamos hablando de 50 euros menos. Cabe mencionar que no es el mínimo histórico, pero casi. A principios de abril llegó a estar disponible por tan solo 271,90 euros. Dicho esto, si tu móvil empieza fallar y estás buscando un modelo de gama media que sea una apuesta segura, aquí tienes uno que está muy bien valorado por parte de los usuarios.

Compra el vivo V40 SE 5G en Amazon 279 euros

Actualmente los móviles de gama media ofrecen un buen rendimiento y no hay tanta diferencia si lo comparamos con un dispositivo de gama alta, sobre todo en las tareas más básicas como usar WhatsApp y Telegram, navegar por Internet o jugar a videojuegos que no sean muy exigentes. Por eso, si quieres cambiar de smartphone y buscas un dispositivo que sea asequible, pero con un apartado fotográfico que supere al de otros móviles de su categoría, el vivo V40 SE es una opción muy atractiva.

Este móvil tiene una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas (120 Hz) con resolución Full HD+. La calidad de imagen es muy buena, así como los ángulos de visión. Además, al tener un pico de brillo máximo de 1.800 nits lo puedes usar bajo la luz del sol. Por otro lado, y pasando al procesador, lleva el chip Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, que es más que solvente a la vez que eficiente energéticamente. Dicho chip está acompañado por 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Esto último se puede ampliar usando una tarjeta microSD.

El apartado fotográfico es uno de los puntos fuertes de este smartphone, así que, si te gusta hacer fotos y grabar vídeos, no te decepcionará. En la parte posterior hay tres cámaras: principal de 50 megapíxeles, ultra gran angular de 8 megapíxeles y macro de 2 megapíxeles. En el frontal incorpora una cámara de 32 megapíxeles para selfies y videollamadas. A todo esto hay que sumar que cuenta con funciones con IA. Por ejemplo, permite eliminar objetos o personas de una foto.

En cuanto a los auriculares vivo TWS 3e, destacan por tener cancelación de ruido inteligente, conexión dual, protección contra el polvo y las salpicaduras, carga rápida y una autonomía de hasta 42 horas usando el escuche de carga. A nivel de ergonomía, son muy cómodos y ligeros. Las almohadillas para los oídos se ajustan perfectamente y están fabricadas con materiales de alta calidad.

No dejes pasar esta oportunidad y hazte con el vivo V40 SE ahora que tiene un 15 % de descuento e incluye unos auriculares y el cargador. Es un pack que tiene un precio imbatible. Por último, decir que a la hora de comprarlo puedes elegir entre dos colores, plata y negro.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por loque si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.