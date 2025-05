Da el salto a macOS con el Mac mini con chip M4, un ordenador que ahora puedes adquirir por menos de lo que cuesta en la web de Apple

Tenemos que hablar del Mac mini con chip M4, un equipo que ha sufrido un rediseño que no ha pasado desapercibido, y es que ahora este ordenador es mucho más pequeño. Además, estamos hablando del equipo más accesible que puedes comprar si quieres dar el salto a macOS o bien renovar tu viejo Mac. Por cierto, pese a tu tamaño es un muy potente, pero de esto hablaremos más adelante.

En el momento de escribir estas líneas el Mac mini con chip M4 está disponible en Amazon por tan solo 649 euros (256 GB de almacenamiento). Si tenemos en cuenta que en la web de Apple cuesta 719 euros, te ahorras 70 euros. Sin duda, es un precio muy atractivo para un ordenador que tiene reseñas mayormente positivas y una puntuación de 4,7 estrellas sobre 5.

Llévate el Mac mini con chip M4 por 649 euros en Amazon

Este Mac mini solo mide 12,7 x 12,7 x 5 centímetros y en su interior lleva el chip M4 (CPU y GPU de 10 núcleos), 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Esta configuración es más que suficiente para la mayoría de los usuarios. Si necesitas más espacio de almacenamiento te recomendamos comprar un SSD externo, que sale mucho más barato que pagar a Apple por la ampliación. A nivel de sistema operativo viene con macOS Sequoia. Y si te preocupa su rendimiento, puedes estar tranquilo, este chip puede con todo, incluso es lo suficientemente potente para editar vídeos 4K usando iMove, DaVince Resolve o Final Cut Pro. Y, a la hora de jugar, es capaz de mover títulos como Resident Evil 4 Remake y RoboCop: Rogue City, entre muchos otros.

Cabe mencionar que el Mac mini con chip M4 ha sido diseñado para Apple Intelligence. Está IA aterrizó en España con la versión 15.4 de macOS. Ahora bien, actualmente está muy verde y dista mucho de ser lo que mostraron en la presentación. Por ejemplo, no hay ni rastro de esa Siri más cercana y personal. Lo que si podemos usar es la herramienta de escritura para pedirle que revise o reescriba un texto e incluso que cambie su enfoque. Luego está la aplicación Image Playgraound que sirve para generar imágenes mediante IA. Esto último lo hace de forma local y no hace falta conexión a Internet.

Para finalizar, hablemos de la conectividad. Este Mac tiene en la parte delantera dos puertos USB tipo C (hasta 10 Gb/s) y una toma para auriculares de 3,5 milímetros. En la parta trasera encontramos tres puertos Thunderbolt 4 (hasta 40 Gb/s), un HDMI y un puerto Ethernet. En cuanto a conectividad inalámbrica, cuenta con Bluetooth 5.3 y Wi-Fi 6E.

Si estabas esperando alguna oferta interesante para comprar el Mac mini con chip M4, ha llegado el momento. No dejes pasar esta oferta y llévatelo por 649 euros, no te arrepentirás. Como no sabemos hasta cuándo estará rebajado 70 euros, será mejor que lo añadas a la cesta lo antes posible.

