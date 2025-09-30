Steam ofrece totalmente gratis y por tiempo limitado un juego perfecto para Halloween

Los videojuegos gratuitos son un pilar fundamental de la industria del entretenimiento digital, permitiendo a los jugadores ampliar sus colecciones sin coste alguno. Steam, la principal plataforma de distribución de videojuegos para PC, destaca por su extenso catálogo de títulos free-to-play y sus atractivas promociones temporales. Actualmente, los usuarios con cuentas activas en Steam pueden aprovechar una oferta exclusiva para añadir Snake Eyes Dungeon a sus bibliotecas de forma gratuita, pero solo hasta el 3 de octubre de 2025, a las 19:00 (hora peninsular española).

Una vez reclamado, el juego quedará asociado permanentemente a la cuenta, permitiendo jugarlo en cualquier momento, incluso tras finalizar la promoción. Se recomienda actuar rápido para no perder esta oportunidad. Después del 3 de octubre, Snake Eyes Dungeon volverá a su precio habitual, haciendo de esta oferta un gran aliciente para los usuarios de Steam.

Snake Eyes Dungeon, nuevo juego gratis disponible en Steam

¡Entra al calabozo, pierdete y tira los dados contra los monstruos! Snake Eyes Dungeon es el juego en el que apuestas contra monstruos peligrosos como fantasmas, hombres lobo o incluso el mismo monstruo de Frankenstein. ¿Puedes escapar de la mazmorra con un botín lo suficientemente bueno para comprar mejoras para tu próxima aventura? ¿Puedes terminar todas las misiones?

Esta promoción de Snake Eyes Dungeon refleja el compromiso de Steam por ofrecer valor a su comunidad, combinando accesibilidad con oportunidades únicas para disfrutar de nuevos títulos. Aprovechar estas ofertas no solo enriquece la experiencia de juego, sino que también fortalece el vínculo entre la plataforma y sus usuarios. No dejes pasar esta chance de añadir un nuevo juego a tu colección y mantente atento a futuras promociones para seguir descubriendo experiencias digitales sin coste.