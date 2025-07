Para mí, tiene el futuro distópico más interesante: un bombazo en streaming imperdible

Creo que existen pocas películas de ciencia ficción que me resulten tan interesantes como Rompenieves. Lejos de ser una obra maestra en el género, el film de Bong Joon-ho plantea conceptos originales en el género. Una propuesta que resulta entretenida acompañada de un futuro distópico como telón de fondo que da paso a algo más. Rompenieves es una joya distópica que merece tu atención.

Adaptada de la novela gráfica francesa Le Transperceneige, esta película presenta un mundo congelado en el que los últimos humanos sobreviven en un tren que continúa en perpetuo movimiento. Lo más curioso es que está dividido en vagones que reflejan una jerarquía social implacable. Es un reflejo ingenioso sobre la desigualdad que está envuelto en un thriller de ciencia ficción que funciona realmente bien.

Un tren como reflejo brutal de la desigualdad

Rompenieves muestra qué sucede cuando un experimento climático fallido sume a la Tierra en una era glacial. La creación del misterioso Wilford que tiene forma de tren es el único refugio que queda para la humanidad, pero sus vagones separan a los privilegiados de los marginados. Desde el fondo del Rompenieves, Curtis lidera una revuelta hacia los primeros vagones. A lo largo de su camino, el protagonista y el grupo que lidera tiene que enfrentarse a los secretos que desafían la esperanza.

Bong Joon-ho es capaz de combinar la acción más trepidante con preguntas que reflejan cómo el sistema se mantiene incluso en las situaciones más adversas. El elenco capitaneado por Chris Evans también es destacable. La actuación de Tilda Swinton es especialmente memorable por lo magnética que resulta. Una película que destaca por desarrollarse en un único lugar con diferentes escenarios. Rompenieves te atrapa en la asfixia del tren.

Por supuesto, no todo es impecable. Algunos personajes secundarios quedan desdibujados, y el desenlace es criticado por lo apresurado que resulta. Personalmente, me dejó un regusto agridulce. Aun así, Rompenieves destaca por un futuro distópico singular en el que la lucha de clases sigue presente. Tiene una idea muy original, así que eso es suficiente para que sepas que existe. Un espejo de nuestra propia fractura social que no me perdería.

Te puedo decir que Rompenieves es una película que avanza como su tren. También va mejorando con el paso de los minutos, pese a que su final no es lo mejor. Si eres de los que no le importa ver un desenlace algo cuestionable, creo que la vas a disfrutar mucho. Puedes encontrarla en Prime Video y Filmin. Si fuese tú, yo me subiría a este viaje.