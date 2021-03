Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, miércoles 10 de marzo de 2021

Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, miércoles 10 de marzo de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

La votación en el Parlamento Europeo que levanta la inmunidad a Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín, junto con la decisión de revocar el tercer grado a Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Josep Rull, Jordi Turull, Raúl Romeva, Joaquim Forn y Jordi Cuixart, que ingresaron ayer noche de nuevo en la prisión de Lledoners, han tenido fuerte impacto en las negociaciones para el futuro Govern. Las fuentes consultadas consideran que ambas decisiones tendrán una influencia positiva en las negociaciones «para aunar fuerzas» y «para salvar la investidura de Aragonés», que peligraba debido a que en Junts per Catalunya se coquetea con una posible repetición electoral. La situación es tal que la suspensión del tercer grado a los de Lledoners compensa el levantamiento de inmunidad de Puigdemont «porque eso les daba pilas», y los partidarios de la repetición electoral se podrían animar en exceso.

La decisión del pleno del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad del ex presidente Carles Puigdemont y los ex consellers Toni Comín y Clara Ponsatí ha vuelto a provocar las discrepancias entre los dos socios que cohabitan en Moncloa. Unidas Podemos, ha votado esta mañana en contra de levantar la inmunidad del ex president huido, uniendo sus votos así al PNV y Bildu, mientras que el PSOE, fuerza mayoritaria del Gobierno ha votado a favor junto a los grupos europarlamentarios de PP, Cs y Vox.

Fuego cruzado en el juicio de la «caja B» del PP. Mientras Luis Bárcenas –que concluyó su declaración tras más de cinco horas repartidas en dos jornadas– siguió con Mariano Rajoy y la antigua cúpula popular en el punto de mira, el arquitecto responsable de las obras de reforma de Génova 13, Gonzalo Urquijo, negó que se reuniera con el ex tesorero y que aceptara cobrar en negro parte de los trabajos. Una supuesta reunión a la que aludió Bárcenas en su declaración y de la que también dijo no saber nada la otra socia de Unifica, Belén García (que también se sienta en el banquillo).

Ofensiva independentista contra el castellano en la Cámara Baja. Y con el aval de Unidas Podemos, socio minoritario del Gobierno, que votó a favor de la proposición no de ley de Bildu y apoyada por PNV, Más País, Compromís y el BNG, Junts, PDeCAT y la CUP que tiene por objeto acabar con la «imposición legal del castellano» en España y reclamar extender el uso de las lenguas cooficiales reconocidas a organismos oficiales como el Congreso, los tribunales de justicia o RTVE, entre otros. El objetivo es de reducir la presencia de la lengua oficial en las instituciones públicas y aumentar el uso de las lenguas cooficiales para acabar con «las discriminaciones lingüísticas».

El nuevo paquete de ayudas por importe de 11.000 millones de euros destinado a rescatar a las pymes y a los autónomos más castigados por la pandemia del coronavirus divide, en estos momentos, en dos al Consejo de Ministros. No sólo se ha convertido en la manzana de la discordia entre Unidas Podemos y la Vicepresidencia de Asuntos Económicos del Ejecutivo, sino que también enfrenta a Nadia Calviño con el equipo económico de Sánchez, más alineado, en esa ocasión, con las tesis defendidas por los integrantes de la formación morada. Esta pugna ha provocado que el Consejo de Ministros no pudiera aprobar ayer el real decreto ley que regula este nuevo rescate, tal y como estaba previsto, y ha forzado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a dar una prórroga de 48 horas a sus ministros para que alcancen un consenso y se pueda aprobar este viernes en una reunión del Consejo de Ministros extraordinaria.

El Ministerio de Sanidad va a extender las limitaciones de movilidad no sólo en Semana Santa, sino también en el puente de San José. En concreto, el departamento que dirige Carolina Darias ha elaborado un nuevo borrador de acuerdo que será debatido el miércoles en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el máximo órgano de Coordinación Sanitaria del conjunto del Estado, en el que propone medidas de obligado cumplimiento para dos periodos.

► Madrid y Cataluña forzarán la apertura de sus territorios

El padre y la hija de 13 años que lanzaron la campaña de odio que acabó con la terrible decapitación del profesor Samuel Paty el 16 de octubre en las cercanías de su escuela en Conflans-Sainte-Honorine al noroeste de París, mintieron. Así lo ha confesado la alumna, afirmando que no estaba presente en el aula el día que el maestro de Historia y Geografía impartió una clase sobre libertad de expresión.

El Gobierno de Vladimir Putin y la farmacéutica suiza Adienne Pharma&Biotech han llegado a un acuerdo para fabricar 10 millones de dosis de la vacuna Sputnik V. La producción se realizará en la planta que tiene la compañía en el municipio de Caponago, en la región de Lombardía, al norte de Italia. Este país se convierte en el primer miembro de la Unión Europea (UE) en producir el medicamento ruso. El acuerdo, que fue anticipado desde Moscú, lo confirmó ayer la compañía farmacéutica y la Cámara de Comercio italorusa.

El pasado viernes salía a la luz la proposición no de ley presentada en el Congreso por el PSOE con el fin de poner fin comportamientos contrarios a la libertad sexual especialmente en el fútbol, donde la homosexualidad sigue siendo un tema tabú. Resulta cuanto menos curioso que el PSOE se atreva a dar esta cifra cuando, en la historia del fútbol español, no existe ni un solo caso de un jugador profesional que haya declarado abiertamente su homosexualidad.

“Violé. Violas. Violamos”, se titula la carta que Samuel, de 20 años, escribió al diario francés “Libération”. En la misiva, el joven estudiante de políticas en la Sciences-Po explica lo que ocurrió aquella fatídica noche del 15 de abril de 2019. La víctima, su ex novia Alma, lleva internada en un psiquiátrico desde diciembre de 2020, cuando su mente no pudo soportar más el miedo, la tristeza, la incomprensión, los ataques de ansiedad y la ira. Alma tenía 18 años.