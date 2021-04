Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, martes 13 de abril de 2021

Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, martes 13 de abril de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

La rebelión de prácticamente la mitad de los jueces contra las reformas legislativas del Gobierno de Sánchez coloca en un serio aprieto al Ejecutivo de coalición, con posibles graves daños para los intereses del Estado español.

El coste reputacional ya es de por sí inevitable, pero el proceso que se abre podría llevar, en el peor de los escenarios, a que se active al artículo 7 del Tratado de Lisboa contra España por esta denuncia de «ataques contra el Estado de Derecho».

El Gobierno lleva días emitiendo señales a baja intensidad sobre su deseo de no tener que prorrogar el estado de alarma más allá de la fecha de vencimiento del 9 de mayo. Una voluntad que, sin embargo, adquirió condición de oficialidad en el momento en el que el presidente del Gobierno lo verbalizó en una comparecencia la semana pasada. Un anuncio que generó una reacción en cadena de las Comunidades Autónomas, en su mayoría gobernadas por el PP, demandando un mayor margen de maniobra para rearmarse legalmente contra el virus ante el nuevo horizonte de vacío legal que se abría.

Desde hace meses, el Gobierno calienta motores para una subida generalizada de impuestos sin esperar a confirmar si España consigue o no superar la crisis económica actual. Este alza fiscal será el peaje que pague a su socios Podemos y ERC por su respaldo a la investidura de Sánchez y a las cuentas públicas de 2021. Por eso a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no le temblará la mano a la hora de subir en enero del año próximo el Impuesto de Sociedades, incremento concebido en un momento en el que el ritmo de destrucción de empresas se eleva a 69 diarias. Además, en su hoja de ruta fiscal figura también el alza de Patrimonio y Sucesiones, impuestos cedidos a las autonomías, como contrapartida al apoyo dado por ERC a los Presupuestos de 2021.

España dispondrá a partir de mañana de una nueva arma para combatir la pandemia de Covid-19 a las puertas de una posible cuarta ola. Se trata de la vacuna fabricada por Janssen, la gran esperanza a la que se agarra el Gobierno para cumplir su promesa de alcanzar la inmunidad de rebaño antes de que concluya agosto, lo que implicaría inmunizar a alrededor de 33 millones de personas hasta esa fecha.

Esta semana llegan las vacunas monodosis de Janssen contra la Covid-19. Las primeras remesas del que será el cuarto antídoto que suministre nuestro país irán destinadas a acelerar la inmunicación del grupo de edad comprendido entre los 70 y los 79 años, según ha confirmado este lunes la ministra de Sanidad Carolina Darias.

Sorprendido e indignado. Nacho Palau podría demandar a su ex pareja, Miguel Bose, por desvelar intimidades del tiempo en el que mantuvieron una relación sentimental.

El cantante se abrió en canal en una entrevista con Jordi Évole en la que contó todo tipo de interioridades del que fuera su novio durante más de veinte años.

El ex militar de origen serbio Norbert Feher, conocido como “Igor el Ruso”, ha asegurado en el juicio por el triple asesinato de un ganadero y dos guardias civiles en Andorra (Teruel) el 14 de diciembre de 2017, que no disparó a matar a los agentes.

La docuserie de Rocío Carrasco en la que “cuenta su verdad para seguir viva” sigue trayendo cola. Son muchas las personas que se han visto implicadas directa o indirectamente en la historia que narra la hija de Rocío Jurado en los seis capítulos que se han emitido hasta la fecha. Las dos niñeras de Rocío y David Flores, Irma y Mari Cruz, Cristina Cárdenas, Raquel Mosquera y el resto de la familia Jurado-Mohedano son solo algunos de los implicados que han salido a la palestra en las últimas semanas. Nuria Bermúdez ha sido otro de los rostros conocidos que se ha visto aludido en esta trama televisiva, y tras su negativa a pronunciarse en los medios de comunicación ha decidido, a través de la reconocida abogada Teresa Bueyes, tomar acciones legales contra Rocío Carrasco, ya que, según ella, lo que ha contado la protagonista forma parte de “un relato absolutamente falso”. Así lo especifica su abogada en un comunicado: “Doña Nuria Bermúdez no conoce, ni ha tratado jamás con la Sra. Carrasco. Dichas acusaciones atentan contra el derecho de honor de mi representada por lo que emprenderé las acciones legales necesarias contra Rocío Carrasco para la salvaguarda de los derechos de mi patrocinada”.

El nombre de Lance Armstrong sigue relacionándose con el dopaje ocho años después de que el estadounidense reconociera haberse dopado para ganar siete veces el Tour. Pero esta semana saltó una nueva bomba. Desde Francia se le acusa de haber cometido “fraude tecnológico”. Así se refleja en el libro “Dopage: Ma guerre contre les tricheurs” (“Dopaje: mi guerra contra los tramposos”), cuyo autor es Jean-Pierre Verdy, jefe de la Agencia Antidopaje Francesa entre 2006 y 2015, quien asegura que Armstrong utilizó algún tipo de motor en su bicicleta. En unas declaraciones a “Le Parisien” lo deja muy claro: “Lance Armstrong es la mayor estafa del mundo del deporte y contó con complicidad a todos los niveles. Recibió un trato especial. Muchos me dijeron que no debía abordar las leyendas, que me iba a encontrar solo. Pero si las leyendas se sustentan en algo... creo que tenía un motor en la bicicleta”.