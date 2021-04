El Constitucional admite a trámite el recurso del PP contra la exclusión de Toni Cantó y Agustín Conde de las listas

La campaña electoral en la Comunidad de Madrid aumenta su intensidad. Los tribunales, también, ante las dudas y denuncias, más o menos interesadas según los partidos políticos, que la acompañan. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Partido Popular tras la exclusión de Toni Cantó de la lista que encabeza Isabel Díaz Ayuso. Se ha dado traslado a la Fiscalía -y al PSOE- para que presenten alegaciones. En la misma situación está el ex alcalde de Toledo, Agustín Conde.

Los magistrados del tribunal de garantías acuerdan admitir la impugnación al entender que concurre “una especial trascendencia constitucional”, dado que “el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina” en relación al derecho de participación política.

Tras el análisis del recurso de amparo, afirman los magistrados del TC que el asunto trasciende el caso concreto “porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales” ante las próximas elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid.

Los ‘populares’ decidieron acudir al tribunal de garantías al “no ser cierto que exista un requisito de empadronamiento previo al cierre del censo”, un extremo que “jamás se ha exigido hasta este caso”.

Antes de que el juez acordara excluir a sendos candidatos, la Junta Electoral Provincial validó la candidatura de Ayuso al haber aportado Cantó y Conde sus DNI constando ambos domicilios en Madrid. Pero el juez entendió a instancias de un recurso del PSOE que ambos empadronamientos no cumplían con la normativa en base a que la Ley madrileña establece que no puede presentarse “quien no esté domiciliado en Madrid antes del 1 de enero de 2021”.

Génova, pese al ruido político de estos últimos días, ya anticipó que, en todo caso, Toni Cantó estará en el futuro Gobierno de Ayuso como consejero. Una situación que en cierta medida limitaría la posibilidad de que Marta Rivera de la Cruz, que fue consejera de Cultura por Ciudadanos en su primer Gobierno, pudiera incorporarse a un futuro Ejecutivo con Ayuso. En un Gobierno de ocho o nueve consejerías, que hubiera dos representantes de Ciudadanos sería una cuota excesiva y mal vista dentro del partido.

El juez de lo contencioso-administrativo Número 5 de Madrid revocó el visto bueno inicial que había dado a la candidatura de ambos la Junta Electoral Provincial al considerar que sólo puede ser candidato quien esté incluido “en el censo electoral vigente”. En este caso, el correspondiente al 1 de enero de 2021, una fecha en la que ni Cantó ni Conde estaban censados en Madrid ni cumplían los requisitos para estarlo.

El PP, por su parte, argumenta en su recurso que esos requisitos han de concurrir “en el momento de presentar la candidatura”. Fuentes del PP de Madrid señalaron que tanto Cantó como Conde han sido “discriminados frente al resto de candidatos en el presente y pasado”.

“Se ha creado jurisdiccionalmente un requisito que no consta en la ley, mediante una intervención vulneradora del principio de interpretación más favorable al derecho fundamental”, han apuntado agregando que “en caso de duda” hay que estar a favor del “ejercicio del derecho fundamental de participación política”.