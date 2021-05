Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, viernes 7 de mayo de 2021

Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, viernes 7 de mayo de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

No son tiempos de política lisa ni de vaticinios infalibles, pero en Andalucía desde ayer hay un par de certezas: una, las primarias para elegir al candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas se adelantarán, y dos, supondrán un combate entre al menos dos sevillanos. De un lado competirá quien no quiere quedar presa en la telaraña que algunos habían diseñado para ella con el fin de apartarla precisamente de ese duelo: la ex presidenta del Gobierno regional y todavía secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz. Desde la otra esquina del ring peleará el alcalde de la capital hispalense, Juan Espadas, quien ha terminado dando casi el paso al frente, tras semanas de mostrarse impasible ante las peticiones de los sectores críticos de la formación que abogan por renovar un proyecto que se ha resquebrajado tras perder el poder en diciembre de 2018.

48 horas ha tardado el PSOE en reaccionar a la debacle en Madrid. El partido ha quedado noqueado por un resultado que tiene diversas aristas y que ha hecho saltar todas las alarmas. Tras el shock inicial, los esfuerzos no se han enfocado precisamente en el análisis y la autocrítica, sino en despachar la responsabilidad en todas direcciones. Y, como resultado, se han producido las primeras dimisiones para tratar de rebajar la presión sobre el partido. Después de varios procesos electorales en los que los socialistas habían conseguido salvar los muebles o alcanzar grandes hitos, como volver a gobernar en Cataluña, el primer tropezón electoral imputable, entre otros actores, a Pedro Sánchez ha recrudecido la guerra entre Ferraz y la Moncloa que lleva meses latente. En ambos núcleos de poder socialista se intenta encapsular al presidente del Gobierno, protegerle del desgaste de una derrota sin paliativos, asumiendo una «responsabilidad colectiva». Pero los ataques están llegando a un punto insostenible.

Un informe del Gabinete Técnico de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo advierte de que será muy difícil que los magistrados del Alto Tribunal cumplan el plazo “de tan sólo cinco días” previsto por el Gobierno para que se autoricen o rechacen las medidas restrictivas de los derechos fundamentales establecidas por las Comunidades Autónomas tras expirar el estado de alarma.

La interinidad en Podemos tras la dimisión de Pablo Iglesias será corta. Desde este martes es la Ejecutiva nacional la que asume todo el poder, liderada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, pero los planes del partido pasan por preparar ya su congreso refundacional que podría producirse antes de verano.

El Ejecutivo ha perfilado las líneas generales del hachazo fiscal que prepara para 2023 en su Plan de Recuperación, que remitió el viernes pasado a Bruselas y que abrirá la puerta a la llegada a España de los 140.000 millones de fondos europeos que le corresponde para la reconstrucción postcovid-19. En este escenario, ahora, más que nunca, subir o bajar impuestos se ha convertido en el gran dilema entre la izquierda y la derecha. ¿Pero quién soportará el mayor peso de este incremento de tributos? ¿Cuánto pretende ingresar el Ejecutivo con este hachazo? y ¿qué financiará con el mismo?

A partir de 2023 será más caro matricular un vehículo, repostar carburante, planificar un plan de pensiones privado, heredar un piso de los padres, comprar una botella de zumo o de leche que use un envase de plástico desechable, viajar en avión y pagar las cotizaciones sociales por trabajar. Además, el Gobierno no descarta subir el IVA del 4% y del 10% al tipo general del 21% a los bienes que «consumen las rentas altas», así como que tributen más por IRPF las parejas, en las que, por avatares del mercado laboral, sólo trabaje uno de los cónyuges o uno de los dos tenga rentas muy bajas. Es decir que este hachazo fiscal que prepara el Gabinete de Sánchez afectará, fundamentalmente, a las rentas bajas y medias. Con este alza generalizada de tributos, el Gobierno espera ingresar más de 6.000 millones.

No habrá peajes en aquellas carreteras que no sean de gran capacidad. Aunque en el Plan de Recuperación que el Gobierno ha remitido a Bruselas se da a entender la posibilidad de que el pago por uso se extendiera a todas las carreteras españolas, desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aseguran que la propuesta sólo afecta a aquellas autovías que ahora son gratuitas.

El Grupo de Seguimiento de la Vacunación en Cataluña, compuesto por casi una veintena de expertos, ha vuelto a solicitar al Ministerio de Sanidad mediante un documento aplazar la segunda dosis de las vacunas de ARN mensajero para poder inocular con un único suero a más población. En concreto, piden mantener el intervalo de 21 días de la vacuna Pfizer y 28 días la de Moderna para los grupos de mayor riesgo, como son las personas mayores de 60 años, inmunodeprimidos y con otras patologías de riesgo contempladas en la Estrategia de Vacunación del Gobierno estatal, pero aplazar un máximo de 12 semanas la segunda dosis para el resto de la población con el fin de optimizar la actual campaña de vacunación. También concluyen que hay que mantener el intervalo de 12 semanas con la segunda dosis de la de AstraZeneca.

El Gobierno de la alcaldesa socialista de Móstoles, Noelia Posse, se debilita a medida que pasan los días. El último en poner en cuestión su gestión es precisamente el que hasta hace poco era su socio de Gobierno y ahora apoyo fuera del Ejecutivo local. el grupo municipal Más Madrid. Sus portavoces, Gabriel Ortega y Susana García, han presentado una querella criminal ante un juzgado de Móstoles por presunto delito de malversación y prevaricación por haber procedido, supuestamente, a perdonar la deuda pública a la empresa privada ITV Móstoles S. L. por valor de 2.455.725,39 euros, según figura en la denuncia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Al portero le llueven las supuestas aventuras. Nueva bomba la que puso ayer Sálvame sobre la mesa. El programa abrió la tarde con Nadia Alexandrova, una joven búlgara que asegura que había estado viéndose con Iker Casillas desde 2019, mientras este estaba casado con Sara Carbonero.

Mañana celebra su 55 cumpleaños, que no aparenta, y a la fiesta familiar se une la ideológica. Marta Sánchez se congratula de la victoria del PP en las elecciones madrileñas y del abandono de Pablo Iglesias de la política. Lo dice sin reparos, no oculta sus preferencias. No pudo votar porque está empadronada en Canarias, pero asegura que «mandé toda mi energía para contribuir en el resultado final. Vote con toda mi alma y con ésta y mi deseo, el voto llegó».