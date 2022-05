Buenas noticias de la semana

Sabemos que los lunes cuestan, así que aquí os dejamos un recopilatorio con cinco titulares de noticias positivas (que también existen) de estos últimos días. ¡A por la semana!

1. El Juan Sebastián de Elcano difunde el legado cultural español en Miami con el apoyo de la Reina Sofía

AME1155. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 20/05/2022.- La reina Sofía de España (c) observa una placa de cristal entregada como obsequio por la alcaldesa de Miami Levine Cava (d); junto al embajador de España en Washington, Santiago Cabanas (i), durante la presentación del Diccionario Biográfico Español digital electrónico (DB-e), a bordo del buque-escuela "Juan Sebastián de Elcano", hoy, en Bayfront Park, en Miami (Estados Unidos). La reina Sofía de España presidió este viernes en Miami una presentación del Diccionario Biográfico Español digital electrónico (DB-e), una obra que, según dijo a Efe su director técnico, Jaime Olmedo, le ha puesto nombre y apellidos a muchos hechos históricos que hasta ahora eran anónimos o de autoría colectiva. EFE/ Giorgio Viera FOTO: Giorgio Viera EFE

El buque-escuela entró en Miami el pasado miércoles. Como es habitual, la visita comenzaba con una gran recepción a bordo a la que acudieron unas 300 personas y en la que se contó con la presencia de su majestad la reina Sofia. Los últimos rayos de sol se disiparon entre los rascacielos y al buque empezaron a subir diplomáticos, empresarios y autoridades locales, además de una gran comunidad de compatriotas que pudieron disfrutar de jamón, paella y vinos españoles mientras la banda interpretaba todo tipo de canciones.

2. Liverpool, 0 - Real Madrid, 1: La Champions se queda en Madrid

Saint-denis (France), 28/05/2022.- Marcelo (C) of Real Madrid lifts the trophy as his teammates celebrate after winning the UEFA Champions League final between Liverpool FC and Real Madrid at Stade de France in Saint-Denis, near Paris, France, 28 May 2022. (Liga de Campeones, Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT FOTO: YOAN VALAT EFE

Pasó Valverde y remató Vinicius. Nadie en agosto de 2021 hubiese pensado que el Real Madrid iba a ser campeón de Europa por decimocuarta vez, ¡por decimocuarta vez!, con un pase de su cuarto centrocampista y con un gol de ese chico que no sabía rematar. Pero es que nadie sabía tampoco que esta temporada iba a ser la temporada de sus vidas, la Champions de nuestras vidas. Cayó el Liverpool, como cayó el PSG, el Chelsea, el City, todos los que se pusieron por delante, con más dinero, jugadores mejor pagados. entrenadores prestigiosos o estrellas que van a dominar (o no) el fútbol mundial. Con marcadores a favor, con minutos en contra, con los presagios en contra. A todos ganó el Madrid, un equipo que es algo más que un equipo, que es una historia, una comunidad. Y fueron instantes milagrosos, sí, en los que contó la suerte, claro, pero también, o sobre todo, una serie de jugadores prodigiosos guiados por un entrenador que hace historia sin pegar un grito, sin presumir de jerarquía, dando lecciones de autoridad a quienes creen que la autoridad es mandar.

3. Calcetines Mingo, Premio Pyme del año de la provincia de Burgos

Fábrica de Calcetines Mingo FOTO: Sergio González La Razón

Calcetines Mingo ha sido reconocida como Pyme del año de la provincia de Burgos 2021, galardón que otorgan la Cámara de Comercio y Banco Santander. Su apuesta por la innovación, pero manteniendo la tradición familiar, así como su impulso a la economía local no solo hacen que la familia Mingo mire con esperanza al futuro: también han conseguido que su esfuerzo se reconozca y sirva de ejemplo para otros negocios en zonas despobladas.

4. Las personas con tumor cerebral maligno, a un paso de donar órganos

Trasplante de órganos FOTO: OCATT OCATT

Gracias al padre de Juan Antonio Encarnación, oncólogo del Hospital Virgen de la Arrixaca, en Murcia, los pacientes con tumor cerebral maligno están más cerca de poder donar sus órganos.

«Todo comenzó el 24 de diciembre de 2020. Me llamó mi padre por teléfono porque tenía un hormigueo en la mano, no llevaba bien la paleta, es obrero. Le dije que viniera al centro para que le explorara el neurólogo de guardia. A las 15:00 de la tarde me llamó el radiólogo, que bajara, no me lo quería decir por teléfono. La biopsia confirmó que tenía un glioblastoma, un tumor que tiene una supervivencia media de 12 meses», explica.

5. Serra y Sorogoyen: el cine español da la nota (alta) en Cannes

Benoît Magimel interpreta en la cinta de Serra a un alto funcionario del Estado de una isla de la Polinesia FOTO: Imdb Imdb

Albert Serra presenta en la Sección Oficial de Cannes «Pacifiction», la película más radical del certamen, mientras que Rodrigo Sorogoyen, fuera de concurso, nos ofrece «As bestas», un thriller rural.