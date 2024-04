Alsina, sobre la celebración de Bildu a grito de '¡Independencia!': "Otegi engorda a costa de lo que fue Pablo Iglesias"

Carlos Alsina reflexionaba en la mañana de este lunes acerca de las ayer celebradas elecciones en el País Vasco, donde PNV y Bildu empataron en escaños, dejando al PSOE con la llave para la formación del gobierno en la región. Esto, mientras se comprobó que el PP continúa siendo un actor secundario en el panorama político vasco y se hizo evidente "la descomposición de lo que una vez fue Podemos y hoy es apenas nada".

Los vacos votaron y con ello llegó el silencio de los líderes de las respectivas formaciones políticas, de los que no se conocieron comentarios sobre lo ocurrido. Sugiere Alsina que, en caso de haberse pronunciado, Sánchez habría dicho "me vale"; Feijóo, "no me vale para nada"; y Yolanda Díaz, de haber dicho algo habría sido "pa habernos matao".

El paisaje de la política vasca permanecerá con el gobierno de coalición de nacionalistas y no nacionalistas. Lo único que cambiará serán las caras: Pradales heredará a Urkullu y Eneko Andueza heredará a Idioa Mendia. Para el periodista de Onda Cero, "no estaba en duda quién seguiría en el poder porque Otxandiano, el de Bildu, no tenía quien le invistiera aunque hubiera ganado".

Destacó Alsina que el PNV se enfrentaba a la encrucijada de mantener su posición como la principal fuerza política en Euskadi. "Y salvó su orgullo", aunque por un margen mínimo. A pesar de perder cuatro escaños, consiguió mantenerse por delante de Bildu, con treinta mil votos de diferencia y siendo solo primera fuerza en Vizcaya, donde "reside (aún) su fortaleza".

La insistencia del PNV en proclamar su victoria refleja los desafíos que enfrentaron durante la noche electoral, dice el periodista. En un momento dado, Bildu estuvo por delante y pareció que así sería, generando preocupación entre los peneuvistas. Sin embargo, lograron asegurar su posición, aunque la suma de escaños con el PSOE también se redujo, pasando de 41 a 39 diputados. En cuanto al partido del candidato Eneko Andueza, la mejora fue más evidente en términos de escaños (dos más) que de votos, representando un aumento de menos de medio punto porcentual.

Según el análisis de Alsina, la alianza entre el PSE y el PNV sobrevive a la "arremetida electoral de Bildu" debido a la preferencia del PSE por el aliado conservador (la derecha nacionalista) en lugar del aliado de izquierdas (la izquierda independentista). Alsina señala que "Bildu para el PSE tiene una condición añadida a la de izquierdista o independentista: su responsabilidad en lo que significó el terrorismo. Hay memoria de quiénes alimentaron a la banda y quiénes la sufrieron como víctimas".

"Otegi engorda a costa de lo que una vez fue Pablo Iglesias"

Aunque el poder en el País Vasco no cambia de manos, Alsina destaca que el reparto de fuerzas en el ámbito nacionalista-independentista sí experimenta cambios. En este sentido, advierte sobre el avance de Bildu debido al declive del PNV y la descomposición de lo que una vez fue Podemos, que consigue un escaño. Según Alsina, "Bildu está muy al alza" y esto se debe a que "le come la merienda en el electorado independentista" al PNV y "absorbe el voto de la izquierda extrema", engordando Otegi a expensas de lo que alguna vez representó Pablo Iglesias, que sembró lo que ahora cosecha Bildu.

En referencia a la afirmación de Otegi de que ellos son la primera fuerza de Euskalherría, sumando el apoyo de Navarra a su causa independentista, Alsina hace hincapié en que la base del proyecto de Bildu es la independencia, no cuestiones sociales, y que esto quedó reflejado en sus gritos durante su celebración. "No gritaron: ‘Osakidetxa, osakidetxa’. Gritaron independencia. Porque esa sigue siendo la esencia de su proyecto político".

Yolanda Díaz vuelve a flaquear

Para Alsina, el Partido Socialista de Euskadi celebró sus dos nuevos escaños "como si hubiera ganado las elecciones", a pesar de que no lo ha hecho. Dos escaños más que para el Partido Socialista de hoy en día, "resignado a su condición de escudero de formaciones nacionalistas", es toda una hazaña.

El PSE llegó a tener 25 escaños, recordaba seguidamente el periodista, pero ha ido perdiendo fuerza en favor de otras opciones (como Podemos) y hoy está lejos de recuperar a aquellos votantes, muchos de los cuales han migrado hacia Bildu. Un cambio que se refleja en el gobierno de coalición por excelencia en España, formado por PSOE y Sumar, que suma en el País Vasco diecisiete escaños de setenta y cinco, mientras que la conjunción progresista-separatista, donde están Bildu y el PNV, suma en el nuevo Parlamento Vasco sesenta y siete diputados de setenta y cinco.

Aliviada postura de Sánchez al conservarse el "reparto de cromos" con todos sus socios teniendo algo que celebrar, concluye Alsina. Un alivio aún más presente con una Yolanda Díaz que vuelve a flaquear, aumentando la incertidumbre sobre su capacidad como líder político. "Díaz es una sombra de lo que fue Podemos. Si al PP le echa en cara la izquierda que sea residual en el País Vasco, qué será Sumar, con sus diecinueve mil votantes. ¿En qué quedo aquello de que podía ser la primera mujer presidenta del gobierno de España?".