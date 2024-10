Pascual lanza su marca Movit para frenar a la marca blanca

Pascual ha presentado este lunes su nueva marca "Movit", una nueva propuesta de valor de la empresa con una fórmula única que pretende recuperar terreno en el sector de la leche, en la que ha invertido cuatro millones de euros para su lanzamiento en un período de tres meses.

La empresa familiar ha aprovechado la presentación de su nuevo plan estratégico para 2027 para introducir su nueva apuesta ante el avance de las marcas blancas, en un acto protagonizado por el director general de Negocios de Pascual, César Vargas, y la directora de Negocio Lácteo, Natalia Fernández, en el que se ha puesto de manifiesto que la intención es "relanzar y reinventar" el porfolio lácteo de la compañía, que ocupa un 40% de su facturación.

"Queremos dejar de vender leche y empezar a vender los beneficios de la leche", ha subrayado Vargas, quien ha cifrado en unos 1.000 millones el objetivo de facturación de esta nueva estrategia de la compañía para antes de 2027. Además, también pretenden alcanzar los 100 millones fuera de España en unos tres o cuatro años (actualmente, la facturación internacional se sitúa cerca de los 50 millones).

Por su parte, Fernández ha presentado un estudio en el que se ha expuesto que la categoría leche ha perdido "atractivo" en los últimos años. "La categoría de leche no tiene un relato, por lo que el consumidor no entiende", ha precisado la directora de Negocio Lácteo. Por ello, la nueva apuesta de Pascual se centra en el cuidado integral y, en concreto, en la movilidad. "Movit tendrá como objetivo la movilidad integral en el mundo lácteo", ha destacado Fernández, que ha añadido que la nueva fórmula incorporará magnesio, zinc, vitamina C y manganeso con el objetivo de ser un "vehículo" para esa movilidad integral, según informa Ep.

Esta nueva marca va a sustituir a la actual Leche Pascual Calcio, ya que es una propuesta "muy superior", y la intención que se marca la empresa es duplicar la cuota de mercado de Calcio, que se encuentra en torno al 6%. Además, Vargas ha comentado que las marcas blancas ocupan dos tercios de la categoría, por lo que con Movit se pretende "ganar relevancia" con otros argumentos que no sean sólo el precio.

Asimismo, el nuevo producto ya se encuentra en el 50% de la distribución, según han asegurado los directivos, y se está tratando de "convencer" a la empresa de distribución española Mercadona para que incorpore Movit en sus supermercados.

Vargas ha declarado que Pascual pretende crecer "a través de la innovación, y con Movit se da un paso importante". El objetivo que se ha marcado la firma es alcanzar los 1.000 millones de facturación para 2027, aunque el director general de Negocio se ha mostrado optimista y ha afirmado que se podría conseguir antes de ese año.

Además, Fernández ha puesto de manifiesto la intención de que esta nueva apuesta por la innovación, y nuevos productos que aporten un valor añadido (ha anunciado que vendrán más lanzamientos en el futuro), supongan el 30% de la facturación en 2027.

Aparte de la renovación del porfolio lácteo, Pascual pretende llevar a cabo inversiones en las áreas del agua, café, bebidas vegetales, y en su distribuidora Qualianza, que es la cuarta en España.

Por último, para el presente ejercicio, Fernández ha declarado que Pascual prevé cerrar el año con una facturación que ronde los 950 millones de euros.