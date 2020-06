Juan Marín: «El Gobierno nos pedía que pusiéramos el menor número de fallecidos por covid»

Juan Marín (Sanlúcar de Barrameda, 1962) ha vivido la pandemia acudiendo a diario a su despacho, pese a una dolencia cardíaca que lo convierte en población de riesgo. Alcanzada la última fase de la desescalada, el vicepresidente de la Junta analiza la situación presente y futura de la «era coronavirus» en Andalucía.

¿En el turismo cómo se va a hacer para que no haya ningún riesgo de contagio? No se puede pasar del todo al nada.

No, pero en este último mes hemos ido preparando al sector para una recuperación que este verano no va a ser de récord, pero los datos de reservas han subido de forma considerable: estamos en una ocupación media de más del 50% en julio y agosto y del 70% en el interior. Hace diez días todo el sector lo firmaba.

El consejero de Economía ha hablado esta semana de una previsión de caída del PIB del 10,5% y de la pérdida de 322.000 empleos.

Entre el 8,5% en el mejor escenario y en el peor del 13% del PIB. Eso supondría llegar a un 28% de paro a final de año, pero también tenemos que hablar de una recuperación en torno al 7% en 2021. Lo que se pierda en un año se puede recuperar en 2021. Otro dato importante es que entre el 85 y el 90% de todos los establecimientos hoteleros van a abrir en julio y agosto, eso va a tener un efecto importante en la economía.

¿Qué escenario manejan sobre un posible rebrote?

No sé si conocen todos los informes que están llegando de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de otras entidades en los que hay varios escenarios. Uno es que no haya rebrotes porque ya hubo una situación parecida en países asiáticos en 2004 y 2006, de un virus que se parecía mucho a este y que desapareció. Actuó de una forma brutal, se perdieron muchas vidas, pero en cuatro o cinco meses desapareció. Lógicamente ese sería el mejor escenario, pero nosotros trabajamos en que haya un rebrote en los meses de octubre y noviembre, porque los estudios epidemiológicos nos dicen que el comportamiento es muy parecido al de la gripe, que llega con el frío. ¿Cómo sería? Muy diferente al de ahora. El impacto en cuanto a mortandad y afectados puede ser muy controlado. La prevención va a ser clave, si detectamos un caso en cualquier rincón de Andalucía y se aísla no llegaremos a una situación como la que desgraciadamente hemos pasado. Después, la población diana, que son las personas mayores, de las 1.107 residencias de Andalucía, ya tienen implantado un sistema sociosanitario con la adscripción de enfermería.

En Madrid se recomendaba que a los ancianos no los llevaran a los hospitales, ¿cómo se ha actuado en Andalucía? Desde los centros dicen que pasa eso: se recomienda que a los abuelos no los lleven a los hospitales.

Los abuelos tienen un problema de desorientación muy grande que es mayor que el impacto que pueda tener el virus en ellos porque todo el mundo no lo pasa tan mal. Las recomendaciones iniciales eran que todas las personas mayores que sufrieran este tipo de situaciones no se movieran de las residencias y dentro de ellas poder aislarlos porque hay espacio.

Pero la atención no era la misma que en un hospital.

Bueno, depende, hoy tenemos residencias medicalizadas y equipos de respiración, que es lo que hace falta, no hace falta otra cosa. Ningún médico ha tenido que elegir a quién ponía el respirador y en otras comunidades sí.

Las recomendaciones iniciales eran que las personas mayores con coronavirus no se movieran de las residencias»

¿Por qué no se hace el test a toda la población?

Porque no es necesario

Sí se hace a muchos funcionarios para incorporarse a su trabajo.

¿Hacemos un test cada semana a ocho millones y medio de andaluces?

Cada semana no...

Tendría que ser cada semana. Es que si tú no tienes síntomas... ¿te hago una quimio si no tienes síntomas de un tumor?

No será lo mismo. A funcionarios públicos se les ha hecho.

A todos los que atienden al público, para garantizar que por esta parte que no hay ningún contagio.

¿Se va a hacer a los docentes?

Cuando llegue su incorporación supongo que también. Igual que las empresas privadas en la atención al público tienen la obligación de hacerles sus pruebas.

Javier Maroto dijo este miércoles en el Congreso a Pablo Iglesias que la culpa de lo que ha pasado es del Gobierno porque tiene el mando único. ¿Todo lo malo que ha pasado es culpa del Gobierno central?

Yo no comparto ese punto de vista. El único culpable de lo que ha pasado es el covid y los responsables públicos tenemos muchas veces que tomar decisiones ante algo completamente desconocido. Tengo amigos médicos que no sabían qué hacer. Cualquier responsable público toma decisiones siempre con la intención de salvar vidas. ¿Que a veces no se acierte? Pues sí, evidentemente. Lo que sí echo en falta es la falta de diálogo porque no hayamos sido del mismo color político.

Pero eso ha pasado también con los ayuntamientos: no sabían si tenían contagiados.

Yo creo que el señor Sánchez y el señor Iglesias no han tomado una decisión con la intención de hacer ningún mal. De eso no me saca nadie. Lo que no se puede es utilizar a las instituciones para confrontar políticamente: me han llegado cartas de ayuntamientos solo del PSOE. No podíamos facilitar los datos porque había una instrucción del ministro Illa, que es el mando único, que nos dijo que no se facilitara la información municipalizada porque algunos alcaldes querían identificar a los ciudadanos. Y en segundo lugar porque se podía crear una confusión. Cualquiera le daría la razón al ministro Illa y yo se la doy. El consejero de Salud siguió estrictamente las indicaciones, igual que cuando notificábamos los fallecidos: si sé que una persona está muriendo de cáncer, pero se ha contagiado de covid y ha muerto porque el covid le ha provocado la asfixia, ¿cómo voy a poner que ha muerto de cáncer? Pues el Gobierno nos pedía que pusiéramos el menor número de personas posibles fallecidas por covid por cuestión estadística.

¿Cree que hay más muertos de los que han dicho?

No. Lo que no sé es cuántos muertos hay ni lo sabe hoy día ningún español con el lío que nos traen el señor Illa y el señor Simón. Esta mañana decía Jesús Aguirre (consejero de Salud): nos han devuelto cuarenta y tantos muertos en Andalucía... Estamos hablando de personas y de familias, cómo podemos estar con esta frivolidad hablando de cifras. Yo eso no lo entiendo. Esto no va de quitar dos mil muertos o uno de una lista, esto va de decir la verdad. En Andalucía cada vez que hemos tenido un caso se ha hecho un seguimiento de cada uno de los positivos. Usted dice, test a todo el mundo. ¿Ocho millones de tests? Pero es que no hay capacidad porque detrás de cada PCR tiene que haber un equipo sanitario, ¿o esto es un predictor que se lo doy a ver si está embarazada?

¿Nos ha cambiado la vida el covid? ¿Cree que hay más confianza en la política?

A mí no me ha cambiado la vida el covid. Creo que la política hay que escribirla con mayúsculas y dejarnos ya de política chica. El covid sí me ha enseñado esto.

La vida le ha cambiado a mucha gente, no solo a los que se hayan contagiado sino porque vamos a tener una crisis social profunda. Decía que en un año nos recuperaremos, pero ¿en ese año cuánta gente va a quedarse en el camino?

Es verdad que a mucha gente le ha cambiado su vida el covid y se va a tener que reciclar, pero la democracia es fuerte y hay un sistema para proteger a esas personas. La posición de Europa ha cambiado mucho respecto a 2008. ¿Hay gente que lo va a pasar mal? Seguro, pero hay medios para que ese impacto no sea tan duro, no solo por la renta mínima de inserción o el ingreso mínimo vital.

¿Se va a hacer el bono turístico para las vacaciones?

Yo espero que sí. Estamos a la espera de que nos responda la ministra.

¿Cómo sería ese bono?

Facilísimo: una desgravación fiscal en la renta del año que viene.

¿Y el que no tenga renta?

Si no tienes renta se supone que no vas de vacaciones, ¿no?

Si no tiene obligación de declarar, pero sí le dan ayudas a quien tiene capacidad de irse de vacaciones y al que no, no...

Estamos hablando de que el que no tiene que hacer una declaración de renta es porque no llega al salario mínimo.

A lo mejor necesita más la ayuda para las vacaciones.

Supongo que necesitará, y las tendrá, la renta mínima de inserción, las ayudas para que no les falten los suministros en su casa, la tarjeta monedero para que pueda comprar los alimentos, los libros gratis... otras ayudas que no tienen los que tienen otras rentas.

Cs llegó a 57 escaños porque nos veían útiles. Alguien tenía que poner un poquito de cordura y dejar de mirar por las siglas»

¿Es optimista con la Operación Paso del Estrecho? ¿Cree que puede salir bien?

Yo a estas alturas tengo muchas dudas de que realmente vaya a haber un movimiento importante de personas, porque las fronteras están cerradas y Marruecos se plantea abrir como muy pronto el 10 de julio. No vienen solo a ver a la familia, vienen por algo muy concreto (la Fiesta del Cordero). Es como la peregrinación a La Meca o a la Virgen del Rocío, tú vas en mayo, no vas al Rocío en agosto.

La Junta habló en un primer momento de prohibirla, ¿eso se sigue planteando?

Nosotros lo que le hemos dicho al Gobierno de España es que creemos que en la situación actual no es recomendable primero mantener la incógnita. Lo razonable es que todo el que se desplace en estos meses lo haga con un pasaporte sanitario para salir o para entrar a España.

¿Qué requisitos tendría ese pasaporte?

Un PCR cinco días antes con un test rápido donde te certifican que no eres portador del virus. Nada más.

¿Quién se encargaría?, ¿cada país?

Cada ciudadano. Puedes ir a la farmacia y comprártelo.

Durante la crisis ha habido mucha disparidad de opiniones dentro del Gobierno andaluz: con la vuelta al colegio y con la movilidad entre provincias ha ocurrido lo mismo.

Eso no es verdad, se lo digo yo que he estado en todos los gabinetes de crisis. En ningún momento hemos dudado de lo que había que hacer. Sí es cierto que montamos una estrategia para ver de qué forma presionábamos al Gobierno porque entendíamos que algunas decisiones había que tomarlas para todas las comunidades

En el tema de los colegios el presidente sí planteó volver y el consejero dijo que no.

No, no fue así. El presidente utilizó una información privilegiada. Sabiamos que en mayo algunas comunidades iban a abrir y entonces lanzó ese mensaje. Nosotros sabíamos que no se iba a volver de forma presencial. Ahora estamos pidiendo al Gobierno un criterio único para la vuelta a las aulas.

¿Ocho millones de tests? No hay capacidad, ¿o esto es un predictor que se lo doy a ver si está embarazada?»

Lo han dicho este miércoles: veinte niños por aula.

Es que es lo razonable. Pero nosotros tenemos preparados tres escenarios: uno es el normalizado porque creemos que no va a haber ningún caso de covid en septiembre. Un segundo es el de una fase de epidemia, porque el tercero es el de pandemia. Se le ha encargado a todos los directores de centros educativos un diseño de la separación entre alumnos, de la división de aulas, del número de profesionales que necesitaría para reforzar de forma presencial...Tenemos los tres escenarios preparados ya. Si ahora viene el Gobierno y nos dice: en toda España veinte alumnos por clase. Pues muy bien, nos adaptamos. Igual que con la desescalada: salimos del estado de alarma el 21 y el 22 estamos en un estado de emergencia sanitaria que no hemos desactivado.

Aún no estará todo normalizado.

Está todo diseñado para que no haya ningún vacío. Eso es prevención. Y es lo que le estamos echando en cara al Gobierno de España, la improvisación. Le pongo un ejemplo claro: llevamos recibiendo pateras veinte días y hasta hoy (miércoles) no tenemos un protocolo. ¡Si sabíamos que las pateras iban a llegar en mayo! ¡Si os lo estamos diciendo y pidiendo y no nos dais autoridad!

Los resultados de Cs en las últimas elecciones no fueron los esperados...

No fueron los esperados no, fueron un desastre.

Bueno, fueron desastrosos. ¿Cree que la línea de negociación que está teniendo Inés Arrimadas puede servir para mejorar esos resultados?

Creo que las decisiones que está tomando Inés y el partido, son decisiones perfectamente alineadas con lo que representa Cs, que es utilidad.

¿Va a servir para recuperar el terreno?

Llegamos a 57 escaños porque los españoles nos veían útiles y esa línea es la correcta. Estamos apoyando el mantenimiento del estado de alarma en una situación de emergencia sanitaria, no hemos votado la investidura de Pedro Sánchez ni del señor Iglesias, ya tienen sus socios. Alguien tenía que poner un poquito de cordura y dejar de mirar por las siglas. Creo que la fuerza de Cs no va a ser solamente esa, va a ser el trabajo que hagamos en las comunidades y en los ayuntamientos.