Coronavirus en Andalucía: minuto a minuto

Martes, 23 de junio

10:36 - El SAS ofrece a sus trabajadores un nuevo curso actualizado de Prevención de riesgos biológicos en coronavirus

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) pone a disposición de todos sus profesionales formación en Prevención de riesgos biológicos en coronavirus en un paso más para mejorar la atención sanitaria y la protección de sus trabajadores frente al Covid-19 y así, la salud y la atención segura a los pacientes. Con el objetivo de facilitar una formación básica a todo el personal del SAS sobre Prevención de riesgos biológicos en coronavirus se ha planificado una formación en modalidad E-learning, que permite formar a un gran número de profesionales, mantener las necesidades de distanciamiento social y que el alumnado organice su proceso de aprendizaje según sus necesidades.

10:23 - Cs dice que PSOE-A y Adelante no están en la comisión porque “no quieren trabajar” y les pide “menos ruido”

El portavoz adjunto del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs), Fran Carrillo, ha afirmado este martes que PSOE-A y Adelante Andalucía no están en la comisión parlamentaria para la recuperación económica y social de la comunidad porque “no quieren trabajar” y les ha pedido “más colaboración y menos ruido”.

10:15 - González Laya: España está preparada para tránsito de marroquíes “de forma más individual” si Marruecos abre fronteras

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha afirmado este martes que si Marruecos abriera sus fronteras y “hubiera ciudadanos marroquíes que quieran, de manera más individual, volver a su país” este verano, “España está preparada para ese tránsito de ciudadanos”. Así lo ha afirmado, en declaraciones a Onda Cero después de que Marruecos anunciase el lunes que la Operación Paso del Estrecho (OPE) no se desarrollará como es habitual porque no se ha podido preparar. No obstante, el ministro marroquí de Exteriores, Naser Burita, distinguió la OPE del retorno estival de los marroquíes residentes en el extranjero y dijo que eso es un “proceso natural” que dependerá de varios factores, el primero de ellos que Marruecos abra sus fronteras, algo que todavía no tiene fecha.