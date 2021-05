Bomba al pacto andaluz: Génova impone a Fran Hervías en el PP de Sevilla

España

El «encapsulamiento» del Gobierno andaluz de PP y Cs acumula episodios de presión. A los intentos de Vox de adelantar las elecciones –ahora con el pretexto del acogimiento de 13 menas de Ceuta– se suma el «fuego amigo». El PP andaluz frenó en seco el «fichaje» de la ex viceconsejera de Cs en la Junta Marta Escrivá, en virtud del pacto suscrito entre populares y naranjas en Andalucía tras la moción de censura en Murcia y el adelanto electoral en Madrid por el que ninguna formación aceptaría el trasvase entre sus filas. Posteriormente, según confirmaron fuentes de Génova a LA RAZÓN, se culminó el fichaje de Fran Hervías, ex secretario de Organización de Cs y presunto «conseguidor» del fracaso de la moción murciana por el PP de Sevilla, agrupación, a su vez, alineada con Génova frente a los populares andaluces, que querían la renovación, en el reciente Congreso provincial y culminó con la reelección de Virginia Pérez como presidenta entre acusaciones de «pucherazo» por parte del candidato bendecido por Juanma Moreno.

Los últimos acercamientos entre las partes, con varias visitas de Pablo Casado a Andalucía acordando no adelantar elecciones y llamamientos a la unidad, saltan por los aires con este movimiento, ya que PP y Cs se comprometieron por escrito en Andalucía a no aceptar el trasvase de militantes. Según ha podido saber LA RAZÓN, desde el PP de Sevilla se alega que Hervías lleva un tiempo trabajando en Génova, por lo que desligan su paso a los populares sevillanos del pacto en la Junta. En cualquier caso, la ex viceconsejera Marta Escrivá también llevaba meses fuera de Cs y el regional sí consiguió frenar el fichaje.

La ex viceconsejera de Educación de Andalucía Marta Escrivá

Hervías es militante del PP de Sevilla inscrito hace una semana. El ex número tres habría esperado a que acabase el Congreso sevillano para solicitar su incorporación, según adelantó El Mundo. Hervías, ex senador de Cs y conocido en la formación como «señor Lobo», es un fichaje personal del secretario de Organización del PP, Teodoro García Egea, quien llegó a ofrecer públicamente a los miembros de Cs el partido como casa común del centro derecha.